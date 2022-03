El Señor de los Cielos: La razón por la que Marlene Favela renunció a la serie

Con un talento y belleza inigualables, Marlene Favela es una de las actrices que más proyectos tiene en su carrera e incluso se ha dado el lujo de rechazar otros, como ocurrió con “El Señor de los Cielos”, pues aunque sí participó en él, renunció a la serie posteriormente y se negó a realizar más temporadas.

Hay que recordar que la duranguense interpretó a Victoria Navárez “la Gober” en la serie de Telemundo protagonizada por Rafael Amaya, en la temporada dos, pero su personaje estaba contemplado incluso para la tercera entrega, pero Marlene Favela renunció debido a una razón que en su momento fue importante.

No obstante, el trabajo que realizó Marlene Favela en “El Señor de los Cielos” fue tan bueno que muchos de sus admiradores aún la recuerda como “la Gober” y por fin ella reveló la razón por la que renunció a la exitosa serie pese a que la producción le ofreció continuar.

En un video que la protagonista de “Gata salvaje” compartió en su canal de YouTube procedió a contestar algunas preguntas que le realizaron sus fans en Instagram, y una de ellas llamó su atención pues le cuestionaron cuáles habían sido los proyectos que había rechazado y por qué.

La actriz mencionó un par de telenovelas para las que había sido considerada como la protagonista, una en el extranjero y otra en México, a las que decidió dejar ir por diversos motivos, pero reveló que también renunció a “El Señor de los Cielos” cuando ya formaba parte del elenco y su personaje de Victoria Navárez estaba considerado para una temporada más.

Marlene Favela sorprendió al revelar a sus fans que cuando fue contratada para formar parte del elenco de “El Señor de los Cielos” en 2014, “la Gober” aparecería en la segunda y tercera temporada de esta producción, pero ella ya tenía un compromiso en puerta en México por lo que no pudo y decidió dejar la serie en la segunda entrega, “matando” a su personaje.

“Seguramente no les va a gustar porque tiene muchos fanáticos y fue un gran proyecto, maravilloso, al que le tuve que decir que no. Cuando me llaman para hacer ‘El Señor de los Cielos’ y me ofrecen a Victoria Navárez ‘la Gober’, ella jugaba en la segunda y tercera temporada, hasta ese momento, podía durar más, no se sabía”, comentó la actriz de “La desalmada”.

“Me ofrecían la segunda y tercera temporada de ‘El Señor de los Cielos’ pero yo tenía otro proyecto en puerta en ese momento, que ya había hablado con Televisa, ya estaba como muy cocinadito, entonces yo les dije, ‘les hago nada más la segunda temporada’, y esa es la razón por la que Victoria sale en la segunda temporada, si no, la hubiéramos visto más tiempo”, agregó Marlene Favela.

Aunque era una producción importante, la duranguense defendió su decisión: “A veces una le tiene que decir que no a los proyectos por circunstancias ajenas”, dijo. Además de “El Señor de los Cielos”, Marlene Favela ha rechazado telenovelas como “Doña Bella”, “Cuidado con el ángel”, y, recientemente, “Corazón guerrero”. Mira el video a partir del minuto 19.

