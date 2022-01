“El Padrino” vuelve a las salas de cine para celebrar su 50 aniversario

Este 2022 hace cincuenta años que se estrenó una de las películas más populares y clásicas de todos los tiempos: “El Padrino” ("The Godfather"). Con motivo de esta celebración Paramount Pictures ha anunciado que la cinta de Francis Ford Coppola de 1972 tendrá un estreno limitado en cines a partir del 25 de febrero.

Considerada una de las más influyentes del género de cine de gánsteres, hay muchas personas que no tuvieron la oportunidad de verla en la pantalla grande del cine. Es por ello que la productora Paramount y la empresa de producción de Coppola, American Zoetrope, han realizado una meticulosa restauración de las tres películas a lo largo de tres años.

Lee también: Bardem y DeBose, nominados a los premios del Sindicato de Actores de Hollywood

“Con este homenaje al 50 aniversario, me complace especialmente que la Coda de ‘El Padrino’ de Mario Puzo: El fallecimiento de Michael Corleone', haya sido incluida, ya que capta la visión original que tuvimos Mario y yo sobre la conclusión definitiva de nuestra trilogía épica”, agrega.

La magistral adaptación cinematográfica realizada por el director estadounidense sobre la novela de Mario Puzo narra la crónica de la ascensión y caída de la familia Corleone, y la trilogía de películas se ha ganado, por derecho propio, la consideración de ser una de las mejores de la historia del cine.

Lee también: Luis Felipe Tovar revela que Televisa le cerró las puertas; le hicieron el feo por no ser guapo

“Hemos visto en primera persona cómo la brillante fotografía, la partitura, el diseño de producción, el diseño de vestuario, el montaje, las actuaciones y, por supuesto, la escritura del guion y la dirección llegaban a ser mucho más que la suma de sus partes”, añade.

El comunicado detalla que, para la realización del nuevo master, se examinaron más de 300 cajas de rollos de película, para encontrar la mejor resolución posible para cada fotograma de cada una de las películas.

Se dedicaron más de 4.000 horas para reparar diferentes anomalías, como manchas y desgarros, y más de 1.000 horas para una corrección del color a la altura, todo supervisado por Coppola y del director de fotografía Gordon Willis.

Además del audio 5.1 aprobado por Walter Murch en 2007, se han restaurado también las pistas originales en mono de “El Padrino” y “El Padrino Parte II”. EFE

Con información de EL PADRINO / Agencia EFE Madrid, España / Fotografía Instagram

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!