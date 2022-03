El Oscar de CODA y la bofetada de Will Smith marcan la gala de la ‘normalidad’

La 94 edición de los premios Oscar tuvo sorpresas y no sólo por los ganadores, sino por un incidente protagonizado por la bofetada de Will Smith a Chris Rock, que dejó a todos los asistentes, y a quienes seguían la transmisión por televisión, con la boda abierta y preguntándose si la situación había sido planeada previamente o fue real.

Además, el Oscar de “CODA” fue sorpresivo en la categoría de Mejor película y ambos sucesos marcaron la gala de la “normalidad”, pues hacía dos años que el evento no reunía todos los elementos que le daban glamour debido a la pandemia de covid-19.

No hay dudas acerca de que el discurso de recepción del Oscar a mejor actor para el protagonista de “King Richard” y la riña con Rock por bromear sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett-Smith, fueron los momentos que coparon todas las miradas durante la gala.

Lee también: Eugenio Derbez celebra Oscar de CODA: ‘La ganadora fue la inclusión’

“Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu p*ta boca”, le gritó Smith a Rock tras levantarse de su asiento y tratar de cruzarle la cara. Todo lo que ocurrió en la última parte de la gala quedó eclipsado por este incidente que confundió a los espectadores, a los periodistas que cubrían la gala y a aquellos tuiteros que daban rienda suelta a sus teorías en la red sobre si la bronca había sido impostada o no.

Y, por si fuera poco, minutos después, Smith volvió a subir al escenario. Silencio, focos, cámaras apuntando y lo que aconteció será, espectacularizado o no, historia de la Academia de Hollywood y del recuerdo que dejará esta 94 edición de los premios más prestigiosos del cine a nivel mundial.

Lee también: Los premios Oscar preparan una de las galas más hispanas de la historia

“Quiero disculparme con la Academia y quiero disculparme con todos mis compañeros nominados; este es un momento hermoso y no estoy llorando por ganar un premio”, pronunció el actor mientras la realización enfocaba su rostro compungido.

“El amor te hace cometer locuras”, zanjó Will Smith. Aún deberá hacerse pública la cuota de pantalla de los Oscar 2022, pero nadie podrá afirmar sin miedo a equivocarse que la organización no ha mezclado todos los ingredientes posibles para revertir la tendencia negativa del año pasado. 23,6 millones de televidentes siguieron la gala en 2021, lo que significó un 20 % menos que en 2019, y sembrar dudas en la cadena de televisión estadounidense ABC, quien recibió una compensación económica por parte de la Academia tras los peores registros conocidos desde que comenzaran a emitir el evento en 1976.

Este componente de sorpresa que trató de mantener la curva de interés narrativo durante toda la ceremonia contrastó con la lista de vencedores en las principales categorías, que solo se salió del guion esperado con el triunfo de “CODA” como mejor película del curso.

Jane Campion con la estatuilla a mejor dirección por “The Power of the Dog” o Jessica Chastain como la mejor actriz protagonista con “The Eyes of Tammy Faye” dan buena prueba de ello en una edición en la que “Dune” se embolsó seis galardones.

Entre tanto desconcierto, en un escenario con toques futuristas y destellos de color rojo, apenas les quedó tiempo a los organizadores para acordarse de la Guerra en Ucrania; un minuto de silencio a mitad de ceremonia fue lo más reseñable de un acontecimiento que se antojaba más reivindicativo.

Con información de Agencia EFE/Fotografías Agencia EFE

Síguenos en

EFE La primera agencia de noticias en español y la cuarta del mundo, tiene cerca de ochenta años de experiencia, produce casi 3 millones de noticias al año en los diferentes soportes informativos: texto, infografía, fotografía, audio, video y multimedia. Ofrece información instantáneamente desde su red mundial de delegaciones y corresponsalías en español, portugués, inglés, árabe, catalán y gallego. Es una Sociedad Mercantil Estatal, cuya titularidad corresponde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España. Ver más