El MoMA de Nueva York rinde homenaje a la actriz española Penélope Cruz

La noche del pasado martes, el Museo de Arte Moderno de Nueva York rindió un homenaje a la actriz española Penélope Cruz como "artista de importancia global", en una gala en la que la intérprete lució un impresionante vestido rojo de Chanel.

Aunque Penélope Cruz asistió sola a dicha gala, estuvo rodeada de muchos compañeros, amigos y colegas que acompañaron a la protagonista de "Madres Paralelas", la última película de Pedro Almodóvar que se estrenará el día de Nochebuena en Estados Unidos.

La actriz agradeció el homenaje que "no recibiría si no hubiera trabajado con directores brillantes", que le han convertido en la artista y la persona que es hoy.

Un agradecimiento conjunto que personalizó en el director, Pedro Almodóvar que -comentó- le enseñó a "confiar" en sí misma" y con el que continúa "aprendiendo a actuar, además de sobre la conducta humana y sobre mí" y que le ayudó a romper fronteras.

Entre los asistentes se encontraban, entre otros, la cantante Rosalía, la modelo Diane Kruger o la actriz Anne Hathaway y el cantante puertoriqueño Ricky Martin, con el que trabajó en la serie de televisión "Inside Look: The Assassination of Gianni Versace - American Crime Story" (2017-18) y que no se cansa de decir que "Penélope es la mejor".

La gala, que ayuda a recaudar fondos para el Departamento de Cine del MoMA, rindió homenaje en 2020 a George Clooney, y hace diez años a Pedro Almodóvar.

"Penélope Cruz ha maravillado al público del cine desde 1992 como artista convincente, tanto en películas de acción y de aventuras como en cintas de autor", dijo en un comunicado el comisario de Cine del MoMA, Rajendra Roy.

Penélope ha sido la primera actriz española en ganar un Óscar de la Academia de Hollywood por su interpretación en "Vicky Cristina Barcelona" de Woody Allen y recientemente se alzó con la Copa Volpi a mejor actriz en el Festival de Cine de Venecia por "Madres Paralelas". EFE

