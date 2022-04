El Efecto Mandela, Eduardo Arroyuelo revoluciona el cine mexicano

Con su ópera prima y un elenco conformado, todo, de talentosos y nuevos actores, el director mexicano Eduardo Arroyuelo Woolrich presenta en salas de cines mexicanos, la multipremiada cinta en el Festival de Cannes, los Rome Movie Awards, y más, "El Efecto Mandela", que lleva a una posible revolución fílmica, no sólo por la manera de producir cine independiente, sino por crear nuevos efectos que impulsen el cine nacional y la fusión de géneros cinematográficos.

De una manera muy peculiar y distinta a lo que hemos visto sobre otras películas mexicanas, Arroyuelo conduce a "El Efecto Mandela" hacia la realidades alternativas y adversas, en las que nosotros estamos viviendo a través de nuestras propias experiencias, recuerdos y personalidades, para crear una forma diferente de presentar las historias en pantalla, en las que influyen nuestra manera de ver el mundo.

En exclusiva para el periódico EL DEBATE, durante la red carpet (alfombra roja) del filme protagonizado por Andrés Torrano (Nico), el director explica que la película a estrenarse el próximo 28 de abril en Cinépolis, posee además de los detalles virtuales y digitales, un fondo espiritual de concebir la historia, que define como una "simbiosis entre la tecnología y el mundo espiritual", argumentando que a través de estos elementos, perdemos de a poco la forma de percibir la realidad.

"Hablamos de esta simbiosis entre la tecnología y el mundo espiritual... esta película realmente cuestiona si realmente estamos viviendo adentro de los teléfonos o en el celular de quién", menciona.

En su concepción cinematográfica, Arroyuelo Woolrich, añade temas de relevancia no solo nacional, sino internacional, algunos que pretenden ser visibilizados como el abuso sexual infantil. Otro más actuales como el poliamor, la digitalización del mundo y la evolución del mismo.

"...'El Efecto Mandela' es una experiencia, por eso recomendamos mucho que sea una experiencia que se viva en salas (de cine), porque es una experiencia de inmersión. Recomendamos apagar los celulares. Es una película que te recomienda mucho la atención".

A pesar de que "El Efecto Mandela" ya ha sido presentada en diversos festivales de cine internacional e independiente como el de Cannes, su estreno en cines será en abril de 2022 para la exclusiva cadena mexicana. A la alfombra roja arribaron personalidades de la talla de Rebeca Jonnes, quien adelantó que está contenta de que sea la opera prima de Woolrich la que impulse de nuevo el cine nacional y de apertura a nuevos proyectos.

También adelantó que uno de sus próximos proyectos es el estreno de la tercera y última temporada de "¿Quién Mató a Sara", y la llegada posiblemente en 2023 de "Nada qué ver", en la que ha tenido la oportunidad de actuar junto a Fiona Palomo (hija de Armando Palomo) y aplaude el talento que ha heredado.

"De 'Nada qué ver' no te puedo adelantar nada' pero soy mamá de Fiona... en una historia de amor y romance".

