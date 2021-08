Eiza González será María Félix 'La Doña' en bio serie de su vida

La carrera de la actriz mexicana Eiza González va "viento en popa", pues aunque desde hace algunos años dejó las telenovelas para dedicarse al cine cuando decidió buscar nuevos horizontes en Hollywood, sigue siendo recordada por sus interpretaciones en los melodramas; no obstante, ahora tendrá una oportunidad en las series, y es que en las últimas horas expresó su emoción porque interpretará a María Félix 'La Doña', la diva del Cine de Oro Mexicano.

Y tras circular en redes sociales la noticia de su próximo personaje de tinte histórico, ha sido la propia Eiza González quien agradeció a través de su cuenta oficial de Instagram, dejando ver que es una auténtica admiradora de María Félix debido a que abrió paso a otras mujeres para hacer la revolución femenina.

La recordada actriz de "Amores Verdaderos" (2012) de Televisa, en su personaje de Nicole Balvanera Brizz o Nikki, utilizó su cuenta de Instagram en la que compartió una publicación que habla de su interpretación de La Doña en su bio serie:

"This is one of the most exciting moments of my life. I’ve always wanted to tell a story that features women, namely Latina women. Maria was a pioneer of the feminist movement who helped lay the foundation for future female trailblazers. Maria is an inspiration to me and many others. Im so grateful to the Maria Felix estate for choosing us to share her story with the world! Cannot wait @mheineman Arriba Sonora !!!! Mexico".

Lo que en Español significa: Este es uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Siempre he querido contar una historia que presenta a mujeres, a saber, mujeres latinas. María fue una pionera del movimiento feminista que ayudó a sentar las bases de las futuras pioneras. María es una inspiración para mí y para muchos otros. ¡Estoy muy agradecida con la finca de María Félix por elegirnos para compartir su historia con el mundo! No puedo esperar @mheineman Arriba Sonora !!!! México".

Entre tanto, de acuerdo a información del sitio web @deadline, la bio serie o también llamada biopic, será producida por la misma Eiza González de 31 años junto a Dana Harris y Nicole King; en dicha producción también figurará Walter Rivera.

La historia de vida de la diva del Cine de Oro Mexicano, apenas está empezando a trazarse y los creadores, están buscando a un escritor latino que adapte a la pantalla la historia de la finada estrella mexicana, originaria del estado de Sonora, México.

La historia de María Félix que ahora ha aterrizado, había sido anunciada por el actor y productor Kuno Becker en noviembre de 2020, cuando luego de presentar su entonces más reciente proyecto que lleva por título "Ánima", también habló de la posibilidad de producir dicha bio serie; pues aunque muy pocos saben, el villano de la telenovela "Fuego Ardiente" (2021), es sobrino nieto de la La Doña.

Solo que en esa ocasión, Becker revelaba que la producción en la que se recrearía la vida de su tía abuela, constaría solamente de seis capítulos, aunque dejó ver que no sería tan fácil llevar a la pantalla la vida de la eterna diva del Cine de Oro Mexicano, pues la producción costaría más aún, por tratarse de una historia de época, incluso desde el casting.

