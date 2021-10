Eiza González se suma a la serie Extrapolations de Apple TV+ sobre la crisis climática

Luego de su participación en películas como "Descuida, yo te cuido" (2020) como Fran o "Godzilla vs. Kong" (2021) dando vida a Maia Simmons, La actriz mexicana Eiza González se sumará al elenco de la serie "Extrapolations", de la plataforma Apple TV+ que hablará sobre la crisis climática y cuyo gran reparto liderará Meryl Streep.

La actriz de 31 años, quien fuera protagonista de telenovelas en México como "Amores Verdaderos" (2012-2013), utilizó su cuenta oficial de Instagram, para destacar su participación en este nuevo proyecto en el que nuevamente lidiará con grandes estrellas del cine y la televisión:

"THIS story with THIS cast! Eek! @scottzburns @appletv @recycling - #EXTRAPOLATION" (¡ESTA historia con ESTE elenco! ¡Eek! @scottzburns @appletv @reciclaje - # EXTRAPOLACIÓN", se lee en su publicación del miércoles pasado.

Por su parte, el portal Deadline detalló los nuevos fichajes para esta serie, entre los que figuran, además de González, los actores Forest Whitaker, Marion Cotillard y Tobey Maguire. Esta tanda de incorporaciones llega después de que la semana pasada se dieran a conocer los primeros nombres del elenco.

Además de Meryl Streep, en esa lista aparecían Kit Harington, Sienna Miller, Tahar Rahim, Matthew Rhys, Daveed Diggs, Gemma Chan, David Schwimmer y Adarsh Gourav.

Esta serie narrará cómo las consecuencias de la crisis climática alteran la vida diaria de sus personajes. Detrás de "Extrapolations" está Scott. Z Burns, quien tiene experiencia en recrear escenarios indeseables pero posibles, pues fue el guionista de "Contagion", una película estrenada en 2011 que imaginaba una pandemia global y que en 2020 experimentó un pico de popularidad por las similitudes de su argumento con la crisis del coronavirus.

En este caso, la serie "examinará cómo los cambios inminentes en el planeta afectarán en el amor, la fe, el trabajo, la familia y la vida de las personas a lo largo de ocho episodios interconectados", indicó Apple TV+ en su anuncio.

Los episodios de esta serie también imaginarán la manera en la que los diferentes países del mundo lucharán por la supervivencia de sus habitantes. "Extrapolations" se une a una larga lista de proyectos que han convertido a Eiza González en uno de los nombres latinos de moda en Hollywood.

La actriz ha destacado en los últimos años gracias a películas como "Baby Driver" (2017), "Welcome to Marwen" (2018), "Alita: Battle Angel" (2019) o "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" (2019). Este año ha presentado la superproducción de monstruos "Godzilla vs. Kong" y la comedia irreverente "I Care a Lot", mientras que en 2022 tiene previsto estrenar el thriller "Ambulance" junto a Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul-Mateen II.

Además, en agosto pasado anunció que dará vida a la legendaria actriz mexicana María Félix en una película biográfica que dirigirá Matthew Heineman; aunque últimamente se ha revelado que podría ser la guapa actriz uruguaya, quien le podría arrancar dicho personaje. EFE

Con información de EEUU TELEVISIÓN / Agencia EFE Los Ángeles (EE.UU.) / Fotografía Instagram Eiza González

