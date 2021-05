Eiza González en la cima del éxito: es la quinta más taquillera en Hollywood

Con la emoción a flor de piel, Eiza González presumió en sus cuentas oficiales de redes sociales ser la actriz más taquillera en Hollywood del momento, luego de darse a conocer las cifras en el sitio especializado The Numbers, que se encarga de medir este rubro.

Sin poderse contener, la actriz mexicana, quien ha participado en largometrajes como “Descuida, yo te cuido”, “Godzilla vs. Kong” y “Baby driver”, compartió con sus seguidores una imagen de los números, donde coloca como la mujer más atractiva de la taquilla cinematográfica en la “Meca del cine”, al posicionarse en el quinto sitio de la lista.

El nombre de Eiza González, quien comenzará su carrera en la televisión mexicana, aparece al lado de otros monstruos de la actuación como Samuel L. Jackson, Liam Neeson y Will Smith, a quien la histrionisa le hizo un guiño en su publicación pues le está pisando los talones.

La actriz y cantante originaria de la Ciudad de México compartió un largo mensaje en el que recordó las veces que ha sido criticada por su físico, su trabajo y otras cosas, y prácticamente les calló la boca a sus detractores, pues está en la cima del éxito.

“Recuerdo la cantidad de veces que lloré al oir una y otra vez que una mujer (inserte etnia o cualquier estereotipo atado a mí) no era una “señora” principal y que la gente no le importaba. Y seguí adelante”, comenzó su mensaje Eiza González, quien ha tenido que soportar muchas veces las cosas negativas que se decían de ella.

“Me sentí decepcionada pero empujada a creer en mí misma cuando mucha gente no lo hizo. Bueno, esto es lo que hace la gente. Esto es para mí la gente. Los mexicanos, los latinos SIEMPRE CREEN. Porque otras personas se procupan por nosotros y yo por ti. Me siento muy orgullosa de esto, discúlpenme de antemano pero quería decir ‘gracias’. Gracias, mi gente. Sí se puede. ¿Qué pasa, Will Smith?”, escribió en su cuenta de Instagram.

En tanto, la actriz reconoció en Twitter que lloró “poquito” al conocer las cifras y que su nombre figurara en la lista de los más taquilleros de Hollywood, la cual se mide de acuerdo con el alcance de las películas que han liderado las salas durante 2021.

Samuel L. Jackson ocupa la primera posición, le sigue Tom Holland en el segundo sitio. El tercer peldaño es para Liam Neeson y el cuarto para Will Smith. Eiza González está ubicada en el quinto lugar y es la mujer más taquillera, seguida por Margot Robbie. Robert Downey Jr. es séptimo y Brie Larson, octava.

Eiza Gonzalez recibió miles de felicitaciones en redes sociales por el logro, incluidas las de la cantante Danna Paola y la actriz Ana de la Reguera, quien también se abre camino en Hollywood y es una de las estrellas en la más reciente película de Zack Snyder, “El ejército de los muertos”.