Eiza González asegura: "Es importante saber decir no en Hollywood"

La exitosa actriz mexicana Eiza González ha conquistado Hollywood en tiempo récord hasta convertirse en una de las actrices latinas más demandadas y taquilleras en la meca del cine, donde ha aprendido que a veces lo más poderoso es saber decir "no".

"Cuando llegas a cierto momento en tu carrera es muy importante decir no a ciertos personajes que están reforzando un estereotipo", asegura la actriz en una entrevista con Efe durante la promoción de su último estreno, "Ambulance", que acaba de llegar a los cines.

Eiza González vuelve al género de acción, que ya dominó en cintas como "Baby Driver" (2017) y "Hobbs & Shaw" (2019), con un thriller de atracos dirigido por Michael Bay, conocido por taquillazos del nivel de "Armageddon" (1998) o la saga "Transformers".

Lee también: Eiza González presume drástico cambio de look, de morena a rubia

En la nueva película, la actriz interpreta a una paramédica de Los Ángeles que, mientras intenta salvar la vida de un policía en una ambulancia, es tomada como rehén por dos ladrones que intentan huir en ese mismo vehículo tras atracar un banco.

"Yo me siento orgullosa de haber crecido en México, rodeada de mujeres que se dedican a hacer diferentes labores y carreras", explica González. "Y si te pones a analizar, el papel se siente orgánico porque en Los Ángeles hay muchísimos latinos y muchas mujeres que hacen este tipo de trabajos", añade.

Lee también: Con cirugías o no, Maribel Guardia levanta la pierna en shortcito; ¡el tiempo no pasa por ella!

Aunque ella misma reconoce que no siempre es fácil prosperar en un mundo tan complicado como Hollywood sin renunciar a ciertos principios. "Cuando estás empezando tienes que hacer cosas que no están alineadas con tus valores". "Hay que pagar ciertas cosas por otras", apunta.

En "Ambulance", González ha seguido las instrucciones de Bay, un director que se mantiene fiel a su estilo de no dar tregua al espectador con una acción trepidante, persecuciones y explosiones, esta vez a bordo de una ambulancia conducida temerariamente por Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul-Mateen II.

Pasamos 37 días dentro rodando dentro una ambulancia y yo me alquilé una para preparar el personaje, yo ya la entiendo como si fuera mi casa", bromea la actriz. El cineasta ha destacado que casi todo lo que aparece en pantalla es real, apenas hay efectos especiales o simulaciones y que fue más difícil rodar dentro de la ambulancia que recorría Los Ángeles a toda velocidad que coreografiar las persecuciones.

González lo confirma: "Entre los actores, el cámara, el de iluminación, audio... Éramos diez personas en un espacio muy pequeño. No te podía ni sonar la tripa, se oía todo".

Sobre ser una habitual en los papeles de acción, la actriz recuerda que en México creció con las películas de acción porque "en los años 90 eran las que llegaban de Estados Unidos". "No como el cine de arte, que ahora sí llega a todas las partes del mundo", señala.

Pero pronto el público internacional conocerá otras facetas de la mexicana, que ya demostró sus dotes para la comedia en "I Care a Lot" (2020). Pues González formará parte de "Extrapolations", una serie de Apple TV+ sobre la crisis climática y cuyo reparto estará liderado por Meryl Streep y Kit Harington.

Además dará vida a la legendaria actriz mexicana María Félix (1914-2002), conocida como "La Doña", en una película biográfica que dirigirá Matthew Heineman. "Son proyectos muy diferentes -avanza-. Me siento orgullosa de poder representar personajes que cambian la jugada para la mujer latina y permiten vernos de diferente manera". EFE

Con información de Javier Romualdo - EIZA GONZÁLEZ (Entrevista) / Agencia EFE Los Ángeles (EE.UU.) / Fotografía Instagram Eiza González

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!