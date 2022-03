Eduardo Yáñez estrena serie en modo mujer con hijo de Victoria Ruffo

Tras la participación especial que tuvo recientemente como Octavio Sánchez en la telenovela "Corazón Guerrero" que está por estrenarse a finales de marzo, el actor Eduardo Yáñez estrenará este viernes 25 de marzo, la serie "Mi Tío" en la que actúa al lado de José Eduardo Derbez -hijo de Victoria Ruffo- aunque un radical cambio: ¡vestido de mujer!

¡Sí!, después de haber sido todo un galán de telenovelas y con más de 22 melodramas en su haber, Eduardo Yáñez se ha impuesto un nuevo reto en su carrera, ser un trasvesti dentro de la serie en la que también comparte créditos con Ariadne Díaz el pequeño actor Santiago Beltrán.

Y aunque en un principio Yáñez dijo que no al personaje por cobardía, es un hecho que este viernes 25 de marzo se estrena "Mi Tío", una de las series más anunciadas y esperadas de Amazon Prime Video, cuyas primeras imágenes vestido de mujer, han sido compartidas por el propio actor.

Eduardo Yáñez utilizó su cuenta de Instagram y reveló las primeras imágenes de su papel de travesti en el serial; esto, después de que el histrión de 61 años -galán de telenovelas como "Amores Verdaderos" (2012-2013)- contó que estuvo usado ropa interior de mujer para interpretar a dicho travesti.

Yáñez adelantó que usar ropa interior de mujer le permitió sentirse diferente; así lo dijo en el programa hoy el pasado mes de enero: "Noté cómo me fui suavizando, como que dices 'Ay, ¿qué traigo ahí?'...".

Tras publicar una primera imagen vestido de mujer y hasta con las uñas pintadas el pasado martes, Eduardo ya daba las primeras pistas sobre su rol en uno de sus nuevos proyectos en su carrera artística: "Martes! No se la pierdan! 'Mi tío' Primevideo - 25 de Marzo!".

Y ante su primera imagen revelada en modo mujer, Eduardo Yáñez -el eterno galán de "Dulce Desafío" (1988-1989)-, algunos seguidores ya han expresado su admiración por el actor gracias a su nueva faceta, así como de sus ganas de verlo.

"Tengo muchas ganas de verlo", "Mi dulce niño estaremos en primera fila para verla y sobre todo a ti por la actuación tan inesperada de tu personaje donde pasas de galanazo a representar a la de un travesti y es donde mostrará la capacidad, intelecto y sobre todo mostrar todas las facetas en la que estás preparado como 'actorazo', no hay nada ni nadie que se iguale o quiera intentarlo!!!!

