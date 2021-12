Eduardo Verástegui reaparece en Televisa y Aracely Arámbula reacciona

Después de muchos años de convertirse en un impulsor de las causas sociales y de haber puesto fin a su historia como actor de telenovelas, el ahora activista Eduardo Verástegui, regresó a Televisa pero no para actuar en alguna historia de amor, sino para ser parte de uno de los proyectos más importantes de fin de año; motivo por el cual hizo reaccionar a la también retirada de la televisora de San Ángel, Aracely Arámbula.

Eduardo Verástegui sorprendió con su regreso a la casa que lo vio nacer y crecer como actor -como en el caso de la actriz y cantante Danna Paola-, quien también marcó lo que podría ser su retorno a la televisora, en el Teletón México 2021, que se transmitió en vivo el pasado sábado 4 de diciembre.

Pues el guapo actor que debutó en "Mi Querida Isabel" (1996) -producida por Angelli Nesma Medina- y posteriormente se inmortalizó con su personaje de Manuel Vasconcelos Jr. en "Soñadoras" (1998) bajo el liderazgo de Emilio Larrosa, utilizó su cuenta de Instagram, para expresar su emoción y admiración por ser invitado por Teletón.

Lee también: Eduardo Verástegui dice que tiembla en México por despenalización del aborto y llueven los memes

Pues el ex actor de telenovelas compartió un mensaje aunado a la postal en la que aparece que está siendo rapado por una buena causa, esto fue lo que el famoso originario de Ciudad Mante, Tamaulipas, México, escribió:

"¡Por los niños! ¡Por el HITO! ¡Por Teletón! ¡Porque todos somos uno cuando el corazón nos desborda y abrazamos la misma causa y la misma lucha! Hace unos días, volví a visitar el Hospital Infantil Teletón de Oncología, en Querétaro. Compartir con los niños-guerreros que luchan sin parar cada día, me motivó a hacer algo para acercarme más a ellos", empezó contando Verástegui.

Lee también: El sexy bañador con el que Aracely Arámbula dejó pasmado a Eduardo Verástegui en Soñadoras

Por otro lado dijo: "Sé que esto es algo muy pequeño, pero raparme el pelo es una forma de decirles '¡los admiro, estoy con ustedes!'. También compartí con ellos en el HITO la canción que compuse junto al triple ganador de Grammys, Yadam González, titulada #SoyGuerrero, dedicada a todos los niños que luchan contra el cáncer".

El hecho de haber incursionado como compositor para hacer un homenaje a los niños que luchan por superar el cáncer y otras enfermedades, Eduardo Verástegui explicó de qué trata dicho tema y dónde se puede escuchar:

"En ella, hablo de 'un gigante' que les 'tumba el pelo' a los niños que luchan contra el cáncer, lo que también me inspiró a raparme igual que les ocurre a ellos. La canción se encuentra en la plataforma Famigo.com (link en mi bio), donde muchos la compraron colaborando de esa forma con la obra de Teletón.

Por otro lado, el también filántropo e impulsor de las causas sociales, aseguró que todo el dinero que lograra reunirse con su canción hasta el pasado 4 de diciembre, sería donado a los niños del Teletón:

"Todo lo que recaude la canción hasta hoy 4 de diciembre en Famigo.com va a ser donado. Mientras me cortaban el pelo, invitamos a todos a aportar a Teletón. Pusimos una cifra como meta pero se superó ampliamente, gracias a la generosidad del pueblo mexicano que donó, a la fundación Unifin y a la plataforma de contenido exclusivo Famigo.com. #juntossomosmasfuertes @famigo.official @movivamexico @teletonmexicooficial #SoyGuerrero #Orgullosamentetercos".

Por último el ojiverde, dijo estar muy emocionado porque se superó la meta del Teletón 2020, llegando en esta ocasión a 387'733,462 millones de pesos.

Famosos como Aracely Arámbula con quien compartió créditos en "Soñadoras" hace más de dos décadas y el imitador Gilberto Gless, fueron dos de los que reaccionaron a la labor de Eduardo Verástegui, entre aplausos y comentarios como: "Dios te bendiga! Gracias".

"El verdadero macho, es el hombre que se involucra, tiene aspiraciones, que toma riesgos, que tiene fe en algo más grande que si mismo, aquel que toma la responsabilidad en sus manos y su preocupación es el bien de su familia y su nación. Que ejemplo. Viva México, un abrazo desde Santo Domingo, República Dominicana", fue otro de los halagadores mensajes para el famoso mexicano.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!