Eduardo Capetillo Gaytán sigue los pasos de sus padres en la actuación

Con unos padres tan famosos como Eduardo Capetillo y Biby Gaytán todo parece indicar que era cuestión de tiempo para que alguno de sus hijos siguiera sus pasos, aunque no fue en las telenovelas, sino en una serie de Netflix.

Eduardo Capetillo Gaytán hace su debut en el medio artístico con el deseo de provocar fuego como sus papás lo hicieron en su momento en la actuación y será asesorado por el ex Timbiriche, quien también participa en la misma ficción.

El joven de 27 años participa como actor en la serie de Netflix “Donde hubo fuego”, pero también tiene planes en la cantada, y confesó que desea encontrar una mujer que tenga un amor incondicional como la ex Timbiriche, para formar su propia familia. El galán y heredero de la familia de los Capetillo en este momento no tiene novia.

Lee también: Confirman fecha de estreno de ‘El Rey, Vicente Fernández’ en Netflix

"Me siento muy orgulloso del trabajo que han hecho mis papás como seres humanos y como profesionales, de la familia que han formado, y que siempre han puesto por delante los valores", declaró.

"Y por otro lado, me siento sumamente agradecido con toda la gente que hoy en día me ve de cierta manera con cariño o nostalgia, no sé cómo lo podría decir, pero agradezco el que vean a toda la familia, no solo por mí, por todos, y por la forma en que nos hemos conducido siempre".

Lee también: Protagonizará Damián Alcázar la cinta “Autogol” para Paramount

No se encuentra el parecido con su padre

El chico, amante de la adrenalina y la libertad, tiene un gran parecido físico con su papá: "Mucha gente me dice eso y yo la verdad no me encuentro ese parecido, a la mejor porque crecí con él y lo vi toda mi vida, a la mejor no relaciono tanto el parecido, pero sí es algo que me dicen mucho", indicó.

De su progenitor heredó, además de lo físico, la lealtad, los valores y el nunca rendirse: "Desde niño me enseñó a trabajar: 'si quieres algo trabaja por él', la vida no te regala nunca las cosas, decía. Y una de las lecciones más grandes que me dio es que se vale tener miedo en esta vida, porque todos somos seres humanos, pero lo que no se vale es que nos paralice ese miedo. Siempre seguir adelante", agregó.

Pero, ¿qué heredó de Biby?, se le preguntó.

"¡Uy!, de mi mamá te podría dar una lista infinita porque la amo, no hay un amor más grande, yo creo. Lo buena mujer que es, cómo siempre ha puesto su familia por delante ante todo. Le podrían quemar las patas antes de que a cualquier persona de su familia le tocaran un pelo", respondió.

"Esa fuerza, ese amor que tiene por su familia, creo que es algo impresionante y te puedo decir que es algo que he buscado y voy a buscar siempre en una pareja, porque ese amor tan grande que me ha dado mi mamá creo que no se encuentra fácil. No todas las personas tienen ese amor tan puro, eso es lo que más le he aprendido".

La barba partida que tiene en su rostro, indicó Capetillo chico, eso viene por el lado de los Gaytán. El joven actor forma parte de la serie Donde Hubo Fuego que se estrena en Netflix, y en la que participan su papá, Itatí Cantoral, Esmeralda Pimentel, Iván Amozurrutia, Daniel Gama y Polo Morín, entre otros.

El hijo de Biby y Eduardo hace el personaje de Ricardo Urzúa en su juventud, mismo papel que su papá realiza en la etapa adulta. "Es un regalo de la vida haber podido ser parte de este proyecto, en primera porque trabajo con mi papá, el poder compartir con él en un tema profesional donde él se ha desenvuelto durante tantos años, me llena de orgullo y de alegría.

"Y ser parte de un gran equipo, es un proyecto de Netflix, trabajar con Argos, es tan bonito y profesional, con todos los actores talentosísimos, me encanta", agregó.

¿Casarse joven?

Justo a la edad de Eduardo, a los 27 años, su papá y su mamá ya estaban casados, pero ¿acaso él desea formar una familia pronto?

"Pues, mira, así si me preguntas, que si yo quisiera, evidentemente casarme y formar una familia me encantaría, es una de las cosas que sueño con realizar en mi vida, pero no me voy a casar por casarme", declaró.

Con información de Agencia Reforma/Fotografías Instagram Eduardo Capetillo Gaytán

Síguenos en

Agencia Reforma Ver más