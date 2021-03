Eddie Murphy está de regreso con ‘Un príncipe en Nueva York 2’

Eddie Murphy está de regreso en la pantalla grande con la secuela de ‘Un príncipe en Nueva York’, largometraje de 1988 que contaba las aventuras del heredero de Zamunda mientras se encontraba en la gran urbe en busca de su princesa.

Han pasado ya 33 años desde que Akeem Joffer, papel que interpretó el actor de comedia, visitó la Gran Manzana y este 2021 está de vuelta ya convertido en rey en la segunda parte de este filme que marcó una época: ‘Un príncipe en Nueva York 2’, producción para Amazon Prime Video.

Si en la primera parte, Eddie Murphy buscaba aventuras y hasta trabajó en un local de comida rápida, además de experimentar el amor en los brazos de Lisa McDowell, en la segunda entrega, el personaje entrará en una etapa de su vida más tranquila, donde vive relajadamente con su esposa y sus tres hijas, hasta que algo viene a romper su monotonía.

Al no tener hijos varones, la hija mayor de Akeem Joffer debe casarse con el hijo de un general para conservar el trono, una unión que no hace feliz a nadie, sin embargo, un brujo le revela que tiene un hijo natural en Nueva York, por lo que lo que podría haber sido un dolor de cabeza, ahora puede salvar su legado.

De esta manera, Akeem Joffer decide regresar a la Gran Manzana para buscar a su heredero, un chico que trabaja revendiendo boletos, como sea lo convencen y logran llevarlo a Zamunda para que tome sus derechos tras divertidas escenas donde Eddie Murphy saca a relucir su ingenio nuevamente.

La historia también tiene momentos de drama familiar pues perpetua la idea de que en la línea de sucesión los hombres valen más que las mujeres (salvo en la monarquía británica), sin embargo, el género de comedia y un Eddie Murphy que es especialista en hacer reír a millones podrán hacer olvidar esos detalles durante el tiempo que dura el largometraje.

‘Un Príncipe en Nueva York 2’ es una de las grandes apuestas de Amazon Prime Video para esta temporada, sin embargo, no ha sido tan bien recibida por la crítica, que no deja de compararla con la primera entrega de 1988, pues en esta versión, la Gran Manzana no está tan presente y los acabados en los efectos especiales no son tan finos.

No obstante, si amaste la primera versión de esta película hace 33 años, seguramente te gustará la secuela, pues ‘Un Príncipe en Nueva York 2’ no deja de evocar la nostalgia que acompaña a las cintas que marcaron época y que nos hicieron reír en determinado momento.

Además, el largometraje protagonizado por Eddie Murphy revivirá a algunos de los personajes más entrañables de la primera parte, como el cantante de soul Randy Watson y el reverendo Brown, además de los cameos de famosos como Morgan Freeman y Gladys Knight.