Dwayne Johnson rechaza regresar a ‘Fast & Furious 10’ tras manipulación de Vin Diesel

Luego de que el actor Vin Diesel le pidiera públicamente al actor Dwayne Johnson participar de nueva cuenta en Fast & Furious 10, esté último rechazó volver a los set de gabración junto al personaje que le da vida a Dominic Toretto, a quien acusa de manipulación.

“Mi hermanito Dwayne… ha llegado el momento. El mundo espera el final de Fast 10. Como sabes, mis hijos se refieren a ti como tío Dwayne en casa. No hay ni un día festivo que pase que ellos y tú no se envíen buenos deseos… pero ha llegado el momento. El legado aguarda”, escribió Vin Diesel a través de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, el actor conocido como “The Rock” rechazó rotundamente regresar a ‘Fast & Furious 10’ , además de asegurar que el actor usó a sus hijos y a la muerte de Paul Wlaker para atraerlo a protagonizar la última versión de Rápido y Furioso, la cual está dirigida por Justin Lin.

Dwayne Johnson se mostró sorprendido durante una entrevista con CNN ante el post de su colega, Vin Diesel. "El reciente post público de Diesel fue un ejemplo de su manipulación y no me gustó que mencionara a sus hijos y la muerte de Paul Walker en el post," explicó Johnson.



"No los metas. Hablamos de esto hace meses y teníamos un acuerdo", agregó. En junio pasado el ex luchador aseguró que se encontró con Vin y le dijo directamente y en privado que no regresaría a la franquicia. "Fui firme pero cordial en mis palabras y dije que siempre apoyaría al elenco esperando que la franquicia tuviera éxito, aunque no había oportunidad alguna de que yo regresara, aseguró.

Pese a su tajante respuesta a la propuesta de Vin Diesel, La Roca, le dejó lo mejor a su compañero. “Mi objetivo desde el principio fue terminar mi increíble viaje en esta franquicia con gratitud y elegancia. Es lamentable que este enfrentamiento público haya enturbiado las aguas. Independientemente, confío en el universo Fast y su capacidad para dar buenos resultados a la audiencia. Realmente deseo a mis antiguos compañeros de reparto y miembros del equipo la mejor de las suertes y el éxito en el próximo capítulo”, afirmó.

Cabe mencionar que Dwayne Johnson se unió a la exitosa saga en el 2011 en Fast & Furious 5 doy le dio vida a Hobbs, interpretando por última esté personaje en Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2019), spin-off en donde apareció junto al actor Jason Statham. Tras las declaraciones de Johnson, Vin Disel no ha dicho nada al respecto.

