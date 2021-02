Dustin Diamond de Saved by the Bell, muere a los 44 años

La estrella de televisión Dustin Diamond y protagonista de la emblemática serie de los 90's "Saved by the Bell" (Salvados por la Campana), murió el lunes pasado tras luchar por semanas contra el cáncer, de acuerdo con lo informado por su manager. El recordado actor tenía 44 años de edad.

“Dustin no sufrió. No tuvo que estar sumergido en el dolor. Por eso, estamos agradecidos ”, dijo el portavoz del actor, Roger Paul, en un comunicado.

Diamond, mejor conocido por interpretar al estrafalario y nerd Screech en la exitosa comedia de los 90, fue hospitalizado el mes pasado en Florida y su equipo reveló más tarde que tenía cáncer. Dustin Diamond, ícono de la televisión estadounidense, tenía carcinoma.

El ex coprotagonista Mario López se dirigió a Twitter para despedirse: “Dustin, te extrañaremos, amigo mío. La fragilidad de esta vida es algo que nunca debe darse por sentado ”. Otro coprotagonista, Mark-Paul Gosselaar, calificó a Diamond como "un verdadero genio de la comedia", y agregó "Extrañaré esas chispas crudas y brillantes que solo él pudo producir".

"Salvados por la campana" se emitió de 1989 a 1993, y sus programas relacionados incluyeron "Salvados por la campana: los años universitarios", "Buenos días, señorita Bliss" y "Salvados por la campana: la nueva clase", protagonizada por Diamond in. Se lanzó una secuela en Peacock el otoño pasado con muchos del elenco original, incluidos Gosselaar, Lopez, Elizabeth Berkley y Tiffani Thiessen. No se incluyó el diamante.

"Dios rápido, Dustin", escribió Thiessen en Instagram. Josh Gad en Twitter dijo que Diamond era "una parte definitoria de nuestras piedras de toque de la cultura pop colectiva".

Protagonizó varias series de telerrealidad, incluida la quinta temporada de "Celebrity Fit Club", "The Weakest Link" y "Celebrity Boxing 2". En diciembre de 2013, Diamond apareció en un episodio de "Where Are They Now?" De OWN. y se convirtió en miembro de la casa en la duodécima temporada de "Celebrity Big Brother".

Diamond fue demandada varias veces por impuestos atrasados y en procedimientos de ejecución hipotecaria por falta de pago de la hipoteca. Ha aparecido en programas de telerrealidad, ha hecho un video sexual y ha producido un documental revelador en Lifetime TV llamado "The Unuthorized Saved by the Bell Story". En 2015, fue sentenciado a cuatro meses de cárcel por su participación en un apuñalamiento en un bar de Wisconsin.

“Dustin era un individuo alegre y animado cuya mayor pasión era hacer reír a los demás. Pudo sentir y sentir las emociones de otras personas hasta tal punto que también pudo sentirlas: una fuerza y un defecto, todo en uno ”, escribió Paul.

Con información de Mark Kennedy / Agencia AP / Fotografía Peter Kramer - AP