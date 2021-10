Luego que Netflix lanzara el primer videoclip musical de la nueva versión de “Rebelde”, las reacciones de los fans no se hicieron esperar y los protagonistas de la adaptación mexicana tampoco quedaron indiferentes y se manifestaron en redes, como fue el caso de Dulce María, quien dio vida a Roberta en la exitosa telenovela de Televisa.

La actriz mexicana fue muy cuestionada por sus seguidores, quienes querían saber lo que opinaba sobre el video y el cover de la canción “Rebelde” para la nueva serie de Netflix, y ni tarda ni perezosa Dulce María complació a sus fans al mencionar lo que pensaba sobre el remake que se estrenará el próximo año.

Dulce María considera como un homenaje para ellos la nueva versión de “Rebelde” pues los mantiene vivos en el recuerdo del público, comentó en un video que ronda en Instagram, donde la actriz manifestó su sentir sobre los avances que ha mostrado Netflix de esta nueva producción.

Como ya se había mencionado antes, el remake de “Rebelde” del gigante del streaming está basado en la versión que produjo Pedro Damián para Televisa en 2004, que a su vez tomó su punto de partida de “Rebelde Way”, la historia original de Argentina.

El caso de “Rebelde” fue uno de esos en los que la copia supera a la original pues la versión mexicana alcanzó gran éxito internacional y convirtió al grupo RBD en uno de los más seguidos en Latinoamérica, y varios de sus sencillos quedaron para la historia, como el de “Rebelde”, que ahora se relanzó interpretado por la nueva generación.

Escuchar esta nueva versión fue para Dulce María un golpe a la nostalgia pues le hizo recordar muchas de las cosas que vivió cuando formó parte de RBD y de la telenovela “Rebelde” y así lo manifestó en un video.

“La verdad es que me gustó la música, me gustó la canción, como la cambiaron, como cantaron las voces, me dio como nostalgia porque obviamente es una canción que está impregnada en mi ADN, ‘Rebelde’ la canto hasta dormida, pero verlo me dio nostalgia y a la vez emoción que siga vivo, vigente, que sigan haciéndolo porque también es como un homenaje para nosotros”, dijo la actriz y cantante.

Dulce María recordó que “Rebelde” de 2004 fue un remake “Rebelde Way” de Argentina por lo que se mostró a favor de que salga una nueva versión de esta historia pues los tiempos cambian y las personas también.

“Es válido, es bueno y van para otra generación, sé que nuestra generación es muy celosa de lo que fue ‘Rebelde’ y creo que cada proyecto de él, porque ha habido diferentes versiones, todas son únicas, todas van para diferente gente, y bueno, me dio como nostalgia y les deseo lo mejor”, finalizó.

