Duelo de villanas: Itatí Cantoral y Lucero reviven a Soraya y María Paula en El retador

Un verdadero duelo de villanas es el que sostuvieron Itatí Cantoral y Lucero en uno de los descansos del reality show “El retador” , en el que ambas revivieron a dos de sus antagonistas más icónicas en las telenovelas mexicanas e impactaron a sus fans con su actuación .

Soraya Montenegro , en “María la del barrio“, y María Paula , en “Lazos de amor”, ambas producciones de Televisa , regresaron a la vida después que las actrices la trajeran de vuelta recreando algunas de las escenas más famosas de ambas telenovelas y realizando los gestos que caracterizaron a sus malvados personajes.

Tras las bambalinas de "El retador" se dio este "challenge" e Itatí Cantoral se metió nuevamente en la piel de Soraya Montenegro y recordó uno de sus diálogos más exitosos, el cual se ha convertido en meme en redes sociales; por su parte, Lucero revivió a la malvada María Paula y su característico gesto levantando la ceja, dejando con la boca abierta a todos con este verdadero duelo de villanas.

Desde la cuenta de TikTok de “El retador”, el nuevo reality sobre Televisa compartió un video en el que Itatí Cantoral y Lucero alternan con actuaciones de sus villanas más exitosas en la televisión mexicana, cosechando un sin número de reacciones por parte de los seguidores de ambas histrionisas.

El reto lanzado por el programa invitó a las dos actrices a recrear alguno de los momentos más importantes de Soraya Montenegro y María Paula; la primera en lanzarse al ruedo fue Itatí Cantoral, quien sin pensarlo realizó nuevamente el diálogo en el que, a gritos, le dice a la nana Calixta qué “lo quiere a él”.

En modo villana, Itatí Cantoral se convierte en Soraya Montenegro y vuelve a repetir sus líneas: “Lo quiero a él, aunque después me aburra y me estorbe, porque me conozco…”, es lo que dice la protagonista de “Hasta que el dinero no separe ”mientras mira a la cámara.

Después, le toca el turno a Lucero , quien primero bromea y dice que no le salió el look de María Paula y que no iba a aceptar el challenge, pues no lo haría bien, sin embargo, de repente su rostro cambia y pasa uno de sus dedos por la ceja, uno de los gestos característicos de la villana de “Lazos de amor”, dejando pasmados a sus fans.

Las actuaciones de las juezas de "El retador" no dejaron indiferente a nadie y los seguidores del programa se manifestaron rápidamente en los comentarios: "Me gustaría que Itatí lo tomara en serio y lo hiciera bien, no en parodia", "¡Con esa mirada me dieron 50 infartos, Lucero! ”,“ Uff, final inesperado. María Paula vive en Lucero ”,“ Ok, pero Soraya es mi religión ”,“ A ninguna le sale su propio personaje ”,“ Las amo a las dos ”,“ Es muy genia la Soraya ”,“ Me quede tiesa con la mirada de Lucero ”.

Pese al paso del tiempo, los televidentes no olvidan en el gran trabajo que hicieron tanto Itatí Cantoral como Lucero en “María la del barrio” y “Lazos de amor”, que incluso, a dos décadas de las telenovelas, sus villanas siguen estando presentes en la mente y el corazón del público.

