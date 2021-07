Dua Lipa debutará como actriz junto a Henry Cavill y Samuel L. Jackson

Un thriller de espias marcará el debut de Dua Lipa en el cine. La exitosa cantante se convertirá en actriz y su primer papel será al lado de dos estrellas consagradas en el séptimo arte: Henry Cavill y Samuel L. Jackson.

La estrella del pop mundial debutará con la cinta “Argylle”, la cual reunirá a un elenco de primera y en la que, además de Henry Cavill y Samuel L. Jackson, tendrá a figuras del cine y la televisión como Bryan Cranston, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, John Cena y Catherine O’Hara, entre otros.

La película será dirigida por Mattew Vaughn, quien tiene entre su trayectoria cintas como “Kingsman”, “Stardust”, “X-men: primera generación” y “Kick-Ass”. Dua Lipa no sólo actuará en el filme, sino que también compondrá e interpretará el soundtrack del mismo, según lo dio a conocer la revista Variety.

Con 68 millones de de seguidores en Instagram, la cantante es una de las figuras del pop más exitosas del momento y el año pasado triunfó con el álbum "Future Nostalgia" (2020), pero ahora ha llegado el momento de debutar como actriz.

"Argylle" se basará en una novela de Ellie Conway que saldrá a la venta el próximo año. La película girará en torno a las aventuras por todo el mundo de un espía llamado Argylle. La idea de los responsables de la cinta es que dé pie a una trilogía.

"Cuando leí el primer borrador de esta novela sentí que era la saga de espías más increíble y original desde los libros de Ian Fleming de los años 50", dijo Mattew Vaughn en referencia al creador de James Bond. "Esta novela va a reinventar el género de los espías", aseguró sobre la película en la actuará Dua Lipa.



La destacada filmografía de Vaughn incluye thrillers como "Layer Cake" (Crimen organizado, 2004), títulos de fantasía como "Stardust" (2007), comedias gamberras y muy aplaudidas como "Kick-Ass" (Kick-Ass: Listo para machacar, 2010) o cintas de superhéroes como "X: First Class" (X-Men: Primera generación, 2011).

No obstante, el director ha cosechado en los últimos años un gran éxito con las cintas de acción y comedia "Kingsman: The Secret Service" (Kingsman: Servicio secreto, 2014) y "Kingsman: The Golden Circle" (Kingsman: El círculo de oro, 2017). A finales de este año estrenará la precuela "The King's Man" (The King´s Man: La primera misión).

Con información de Agencia EFE/Fotografías Instagram Dua Lipa

