Dorismar y sus encantos se suman a Las Estrellas Bailan en Hoy

En las últimas semanas el reality show de “Las estrellas bailan en Hoy” del matutino de Televisa, ha sumado más parejas en el concurso de baile, siendo Aleida Núñez y “El Capi” Albores, Ximena Córdoba y Raúl Coronado, Raúl Sandoval y Claudia Troyo, y ahora Dorismar y Fernando Sagreeb, las parejas retadoras que buscan un lugar en la competencia.

Y aunque no es lo fuerte de su carrera, la playmate argentina que ha conquistado a millones de personas a debido al contenido explícito que comparte en las redes sociales donde deja al descubierto sus encantos, la famosa ha entregado el alma en la pista, sin embargo, su esfuerzo no ha sido suficiente para convencer a los jueces que también tiene talento para el baile.

Fue el pasado miércoles cuando Dorismar y y Fernando Sagreeb pisaron el escenario de Las Estrellas bailan en Hoy, el reality show con mayor audiencia en las últimas semanas, sin embargo, su participación en la competencia no fue del total agrado de los jueces, especialmente de Lolita Cortés, quien terminó hundiendo a la también actriz argentina y su pareja.

“Estuvo tan aburrido, tan, tan aburrido, jamás pensé que una canción cantada por Ricky Martin fuera tan aburrida en minuto y medio, qué cosa tan horrible.”, expresó la Juez de Hierro, quien les aseguró a Dorismar y su pareja que si siguen así "No van a llegar a ningún lado" como pareja retadora.

Ante las críticas de Lolita Cortés muchos de los fanánticos de la presentadora de televisión y cantante argentina, se le fueron encima a la juez de hierro.

“Que pedo con Lola cortes o como se llame se cree superior para mí es la pareja más dura hasta hoy”, “ Honestamente se me hizo una falta de respeto , falta de profesionalismo de Lola cortez ni siquiera los miro a la cara!! Eso no se hace cómo juez!!”, “ Que mal por los jueces, Lola y el Latin ellos bailaron muy bien esos dos jueces solo destruyen con sus comentarios por eso Laura se defiende de esa forma de ellos no tienen forma de opinar sin destruir alas personas principalmente la ridícula de la Lola” son algunos de los comentarios en las redes.

Pese a no haber obtenido el mejor puntaje, la modelo argentina que constamente deleita a sus fieles admiradores de las redes sociales con candentes fotografías en las que presume en todo su esplendor sus encantos, y su pareja, ocupan el segundo lugar como pareja retadora, ya que la tabla va así:

Claudia Troyo y Raúl Sandoval: 11 puntos, Ximena Córdoba y Raúl Coronado: 26 puntos, Dorismar y Fer Sagreeb: 16 puntos y Aleida Núñez y ‘El Capi’ Albores: 15 puntos. Los famosos Macky González y Tineblas Jr fueron los primero eliminados de la competencia luego de que el público decidiera salvar a Marisol y Moi.