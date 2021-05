Luego de que la modelo argentina Dorismar -quien se ha hecho famosa en la televisión mexicana por su belleza y exuberante figura-, se sumara a los participantes del mini reality show del programa "Hoy" llamado 'Las Estrellas Bailan en Hoy', ha sido duramente criticada por Lolita Cortés, a quien llaman 'La Juez de Hierro', pues Dorismar junto con su pareja el conductor Fer Sagreeb como una de las tantas parejas retadoras, no han logrado cautivar a la también bailarina profesional.

La mañana de este miércoles, Dorismar y Fer Sagreeb literalmente fueron arrastrados hasta el suelo debido a que Cortés le hizo el señalamiento a la modelo argentina que pese a que es muy guapa y tiene presencia, no baila nada y cree que no la podrá convencer nunca.

Pues la Lolita siempre ha presumido de percepción para saber quién sí sabe bailar a la primera. Luego de bailar una samba -ritmo típico de Brasil-, la experta en baile les dijo después de que Andrea Legarreta y Latin Lover les dijeron que bailaron mucho mejor que la presentación pasada:

"Debe de ser que de este lado de la mesa se ve una presentación completamente diferente. Yo no veo evolución, ustedes hablaban de: 'Necesitamos que nos diga cosas técnicas para poder poder aprender, para saber'; vamos a hablar de las cosas técnicas", empezó criticando Lolita Cortés con cara de 'muy pocos amigos'.

Y continuó: "Desafortunadamente ustedes no bailan, entonces los tecnicismos van a ser un poco más difíciles, ¿ok?... Tú [Fer Sagreeb] dijiste que esto es lo más que pueden dar... una: ¿Esto es lo más que pueden dar?, entonces no lo digan. Vamos a empezar con las entrevistas, esa es su presentación, cuidado cuando los entrevisten"...

"Segundo: ya lo dijo el maestro [Latin Lover], no haces punta [Dorismar], nunca apuntaste a tus piernas, siempre estuvieron dobladas, de una manera espantosa, te veías aguada, no se veía la postura, no se veía el hombro abajo, se te caían los codos, constantemente se te estuvieron cayendo los codos... ¿Dónde está el movimiento de cadera para que mantengas apretado el abdomen? Tu hiper extensión que es acá atrás [espalda baja], tiene que tener la fuerza para mantener todo tu cuerpo, tienes que alzar tu cabeza"...

"¡No hay nada de eso, Dorismar!, pero no hay nada de eso porque no se ve que lo hayas estudiado como tal", y cuando se ve interrumpida por la argentina diciéndole que no es bailarina profesional, la Juez de Hierro regresa diciéndole: "Efectivamente, o eres bailarina profesional, entonces no me pidas que te hable de tecnicismos, por eso les digo, ¡cuidado con las entrevistas!

Y Dorismar pasa ese mal momento escuchando con atención y diciendo con su cara dulce: "¿Pero cuándo voy a aprender? Mejor háblame para que me haga bien, lo que me estás diciendo está perfecto, pero ese es el camino de jueza".

A lo que Lolita nuevamente respondió: "Pero no quiero que te escudes diciendo que no eres bailarina profesional, eso ya lo sabemos, eso es evidente. Tengan cuidado por favor, no sólo con lo que hablan, sino con lo que se muestra en la pista de baile. Hablan de más, piensen antes de abrir la boca, por favor... No, no tienen técnica, hablen con su maestro, vayan paso por paso hasta que vomiten la coreografía... Para venir ustedes a ser una pareja retadora, no tienen lo que hace falta, es imposible, ¿ok? gracias".

En backstage, Raúl 'El Negro' Araiza entrevistó a la pareja destacando que hay días buenos y días malos a manera de consuelo; sin embargo, la argentina de 46 años no permitió que las críticas de Cortés la debilitaran y expresó:

"Hubo muchísimo ensayo, constancia, disciplina de parte de los dos, vamos por más y la verdad que valoramos esta crítica; para nosotros, las críticas siempre van a ser constructivas porque es lo que queremos aprender a bailar".

Por su parte, Fer Sagreeb, quien fue previamente felicitado por sus hermanos y sobrinos a través de un vídeo, dijo: "Para delante, ¡hombre! Las críticas -como dice Dorismar- siempre son constructivas y justo esto era lo que pedíamos, así es que, Sra. Lolita Cortés ¡muchas gracias! y a la siguiente va a ver más baile y más técnica".