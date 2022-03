Doña Cuquita desenmascara a Televisa: ‘No es censura, es un tema de dignidad’

Tras el comunicado que emitió TelevisaUnivision en el que confirma que sí transmitirá la bioserie sobre Vicente Fernández, titulada “El último rey. El hijo del pueblo” a partir de este lunes, María Refugio Abarca, mejor conocida como doña Cuquita, viuda del cantante, salió a defender los derechos de su esposo y negó que la familia quiera censurar esta producción, más bien se trata de un tema de dignidad.

En un comunicado firmado por doña Cuquita y publicado en la cuenta oficial de Instagram del “Charro de Huentitán”, María Refugio Abarca desenmascaró a Televisa y sostuvo que la familia del intérprete no quiere un centavo de las ganancias de la serie, pero si señaló que “es un tema de dignidad“ y le dio duro a la empresa de San Ángel al revelar por qué Vicente Fernández prefirió firmar con Caracol para realizar su bioserie.

Doña Cuquita hizo fuertes revelaciones en el comunicado y advirtió a Televisa que no le vayan con el cuento “de que es un homenaje con todo respeto para Vicente. Es por dinero, robándose su imagen”, descartando que quieran imponer censura, sino más bien lo que buscan es defender sus derechos como artista y como persona.

Lee también: TelevisaUnivision confirma que sí estrenará bioserie de Vicente Fernández pese a demanda

Aunque el sábado por la tarde el despacho de abogados Del Toro Carazo había emitido un comunicado con las medidas cautelares impuestas por un juez y por el Instituto Mexicano de Protección a la Propiedad Industrial (IMPI) a Televisa respecto de la producción, promoción y transmisión de la bioserie “El último rey. El hijo del pueblo”, la empresa sostuvo que no ha recibido ninguna notificación judicial de una demanda.

Es por ello que, a unas horas de que se diera a conocer el comunicado de Televisa Univisión en el que acusa censura y un atropello a la libertad de expresión pues el nombre de Vicente Fernández está registrado como marca, doña Cuquita no se calló más y rompió el silencio revelando que la televisora siempre quiso ser una bioserie pero todo lo quería gratis.

“Recuerdo cuando Televisa quiso que Vicente le cediera sus derechos gratuitamente para hacer una serie de su vida y tiempo después le ofrecieron migajas sin tomar en cuenta su trayectoria. Vicente no se dejó. Me dijo: Cuquita, estos no tienen llenadera… Vicente quiso contar su vida para compartirla con su público. Lo hizo firmando un contrato con Caracol para que se transmita en Netflix porque le dieron esa confianza que no le tuvo a Televisa”, aseveró doña Cuquita en el comunicado.

Asimismo, comentó que el “Charro de Huentitán” dio su visto bueno para elegir al elenco que lo interpretaría en la serie biográfica de Netflix, aprobando a Jaime Camil pues se trata de un hombre “talentoso, disciplinado y libre de escándalos. Vicente nunca hubiera aprobado que lo personificara quien Televisa, sin autorización, quiere imponer con base en un libro de una argentina”.

Lee también: Pese a orden de suspensión, promocionan estreno de El último rey, bioserie de Vicente Fernández

En el texto, la viuda de Vicente Fernández también le reprochó a Pablo Montero el que se haya dicho “amigo de la familia” y participar “en lo oscurito en la ilegal serie de Televisa”: “Pablo es un buen muchacho, pero él sabe que su imagen no es la que Vicente hubiera aprobado”, enfatizó en el documento.

María Refugio Abarca aseguró que la familia de “Chente” no desea en absoluto dinero por la bioserie “El último rey. El hijo del pueblo”: “Ni yo ni mis hijos queremos ni un centavo de Televisa, que les quede claro. Es un tema de dignidad. Que no me vengan con su cuento de que es un homenaje con todo respeto para Vicente. Es por dinero, robándose su imagen”.

Doña Cuquita finalizó confiando en que las autoridades mexicanas harán valer sus decisiones y actuarán si no se respetan sus órdenes legales, pues considero que lo que hace TelevisaUnivision “es una muestra de su prepotencia. Yo creo que las autoridades no se van a cruzar de brazos”.

Síguenos en