Don Francisco confiesa cuál es su último deseo antes de morir

Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld, mejor conocido como Don Francisco, es un presentador de televisión que por más de cinco décadas condujo su emblemático programa "Sábado Gigante" que se transmitió los días sábado de cada semana por Univisión y en una reciente entrevista reveló cuál es su más grande deseo que le queda por cumplir antes de morir.

Sin duda, Don Francisco ha sido uno de los hombres más carismáticos de la televisión, tras haber conducido por 53 años, su programa de televisión, en el que ha convivido con infiidad de celebridades del medio de espectáculo de toda América Latina.

Y ese trabajo que tanto ama como entrevistador, lo ha llevado a posicionarse como una de las figuras de la televisión más legendarias de todos los tiempos, tanto que tiene un lugar en el Paseo de la Fama de Hollywood, con su especial estrella.

Su último proyecto "Reflexiones 2021" de CNN, que sólo incluyó diez entrevistas, lo llevó a charlar con artistas de la talla de Luis Fonsi, Yuri, Gloria Trevi, la familia Estefan, Kate del Castillo y su padre, el actor Eric del Castillo, Carlos Vives, Marco Antonio Solís 'El Buki', Ricardo Montaner y sus hijos, así como el periodista Camilo Egaña.

Entrevistas, con las que Don Francisco conoció algo más de las estrellas más famosas de América Latina, y al mismo tiempo, compartió con el público estas charlas, quienes buscan enterarse más de sus artistas favoritos.

Sin embargo, en una reciente entrevista con "De Prmera Mano", el programa de Imagen TV, liderado por el periodista Gustavo Adolfo Infante, el querido presentador de televisión de origen chileno, reveló que entre uno de sus deseos más grandes que quisiera cumplir antes de partir de este mundo, sería entrevistar al Papa Francisco I, cuyo verdadero nombre es Jorge Mario Bergoglio, y es el Papa número 266 en la lista.

Y es el actual Papa de la Iglesia católica. Como tal, es el jefe de Estado y el octavo soberano de la Ciudad del Vaticano. Sin embargo, lo que causa sensación en su confesión es que Don Francisco lleva en sus orígenes sangre chilena y además es de origen judío; sin embargo, éste no es un impedimentos para que el presentador de televisión, productor, filántropo y empresario quiera entrevistar a un líder de la iglesia católica, pues en la entrevista, ha confesado que el Papa, le parece buen tipo y quiere platicar con él.

Respecto a su último proyecto, Don Francisco platicó a través de entrevista virtual: "Así lo planificamos, que fueran dos semanas; hicimos un programa bastante diverso, Partimos con José Luis Rodríguez [El Puma] y terminamos con la familia Montaner anoche. Esto termina hoy día, me imagino que vendrán comentarios de análisis nuestros [y de la televisora], comentarios del público".

Así mismo, el presentador chileno de 84 años, indicó que aunque quiere seguir con su labor como entrevistador, no quiere hacerlo todos los días de la semana, sino que quiere hacer "ciclos" y en esta nueva etapa busca la que sería su mayor entrevista:

"A ver si el Papa me da la entrevista porque lo he nombrado en todas partes, pues es una entrevista que me gustaría hacer antes de dejar este mundo... Me resulta un personaje muy interesante", finalizó.