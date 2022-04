Documental sobre Jennifer Lopez abrirá el festival de cine de Tribeca

Un documental bajo el título de "Halftime" (Medio Tiempo), sobre la vida y la carrera de la estrella del pop Jennifer Lopez, abrirá el festival de cine de Tribeca el próximo 8 de junio, según informó este miércoles la organización.

El documental, dirigido por Amanda Micheli y producido para Netflix, tendrá su estreno mundial en la histórica sala United Palace del barrio latino de Washington Heights, muy cerca de su Bronx natal, según un comunicado.

"Halftime" sigue a la artista de origen puertorriqueño, apodada JLO, durante su actuación en el medio tiempo de la SuperBowl de 2020 y recoge sus reflexiones sobre los hitos y la evolución de su carrera.

"Esto es solo el principio", escribió la cantante y actriz de 52 años en su cuenta de Twitter, tras avisar anoche a sus seguidores de que tenía una "historia especial y muy personal para compartir" en su boletín "On the JLO".

Una de las fundadoras del festival de Tribeca, Jane Rosenthal, destacó que el filme supone una "hermosa exploración de la cultura y herencia latina" de Lopez, de quien se muestra también su lado "activista".

Por su parte, Netflix dijo en una nota que la cantante "toma control de las cámaras y las usa para compartir su historia", desde su trayectoria en la pantalla hasta su éxito musical, de manera diferente a una entrevista de revista.

Y da a conocer un poco más sobre la cinta, que suma la historia de otra estrella musical femenina al amplio contenido de la plataforma después de las de Beyoncé ("Homecoming") o Taylor Swift ("Miss Americana").

"Al igual que los documentales de divas de los últimos años, esto es más que un simple diario de concierto: es un vistazo a los momentos más privados y protegidos ferozmente de Lopez", asegura Netflix.

En ese sentido, agrega que aborda la actuación de la SuperBowl con la también exitosa cantante colombiana Shakira, pero también su papel como madre, como creativa latina y como "mujer al otro lado de los 50" años.

Tras el despliegue de alfombras rojas para presentar "Halftime" en Tribeca, el documental estará disponible en la plataforma de "streaming" el 14 de junio.

El festival de cine tendrá lugar entre el 8 y el 19 de junio en Nueva York, y en él se estrenarán las películas de la próxima temporada en presencia de muchos de sus protagonistas, uno de los alicientes de la cita. EFE

Con información de JENNIFER LÓPEZ / Agencia EFE Nueva York, EE.UU. / Fotografía Instagram Jennifer Lopez

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!