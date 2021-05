Disney Plus adelantará el estreno de Loki, de Marvel, para el 9 de junio

La esperada serie de Marvel, “Loki”, será estrenada el próximo 9 de junio por la plataforma de Disney+ y esta vez los capítulos se lanzarán cada miércoles en lugar de los viernes como habitualmente se realizaban.

Con esta modificación, la plataforma espera mantener cautivo y atraer a más público hacia su contenido, pues con “Wandavision” y “Falcon y el Soldado del Invierno”, Disney+ logró la atención de los fans del Universo Marvel, quienes están ansiosos por saber qué es lo que sigue con los mundos y las dimensiones que lo conforman.

Disney+ no había estrenado antes capítulos de una serie en miércoles pues desde que lanzó “The Mandalorian”, una extensión del universo de Star Wars, lo había hecho los viernes y ello parecía haber quedado bien para los espectadores, que ahora deberán adecuarse a los cambios.

"Loki" está protagonizada por Tom Hiddleston y retomará el famoso personaje de las historias de Marvel con una trama que continuará los eventos de "Avengers: Endgame", la película más taquillera en toda la historia del estudio cinematográfico.

Además, la franquicia de superhéroes tiene planificadas tres series más para 2021: "What If...", "Ms. Marvel" y "Hawkeye", en las cuales ya se trabaja y serán estrenadas paulatinamente pues hay que recordar que Disney+ no suele lanzar varias series al mismo tiempo.

En el apartado cinematográfico Marvel Studios estrenará "Black Widow" en julio; "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" en septiembre; "Eternals", con Angelina Jolie y Salma Hayek, en noviembre y "Spiderman 3", con Tom Holland y Zendaya, en diciembre.

En marzo de 2022 será el turno de "Doctor Strange in the multiverse of madness", segunda entrega de la saga protagonizada por Benedict Cumberbacth; en mayo "Thor, love and thunder", con Taika Waititi, dirigiendo a Chris Hemsworth; y en julio "Black Panther, Wakanda forever", que sigue adelante pese al fallecimiento de Chadwick Boseman.

"The Marvels" llegará en noviembre de 2022; "Ant Man & The Wasp: Quantumania", en febrero de 2023, y, por último, la tercera entrega de "Guardians of the Galaxy" en abril de 2023. Asi lo dio a conocer Marvel Studios en un video que lanzó hace apenas una semana.

De las cintas que se estrenarán este año, en México llama la atención “Eternals”, protagonizada por Salma Hayek, de quien ya se vio un pequeño adelanto. El furor por verla en la pantalla grande tiene ya a los fans ansiosos porque llegue la fecha del lanzamiento.

Con información de Agencia EFE/Fotografías AP