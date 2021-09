Por su “intensa carrera en el audiovisual iberoamericano”, el actor mexicano Diego Luna será galardonado con el Premio Platino de Honor del Cine Iberoamericano en la próxima edición de esta gala, que será realizada en Madrid, España, a principios de octubre.

De acuerdo con el comunicado de la organización, se reconocerá a Diego Luna también por su trabajo en la difusión de “la cultura de habla hispana y portuguesa”, además que actualmente se le considera uno de los “máximos exponentes de la industria audiovisual iberoamericana en el mundo”.

Con participaciones en largometrajes como “Y tú mamá también”, “Rogue One”, “Rudo y Cursi” y “A rainy day in New York”, además de proyectos en televisión, el actor, productor y director mexicano, de 41 años, tiene una amplia trayectoria en el cine y es uno de los rostros más reconocidos del séptimo arte en Iberoamérica.

Desde que debutara en el cortometraje “El último fin de año”, Diego Luna no ha parado en su carrera y ha trabajado tanto en la industria iberoamericana -«Soldados de salamina» (2003), de David Trueba; «Solo Dios sabe» (2006), de Carlos Bolado, o «Rudo y cursi» (2008), de Carlos Cuarón-, como en grandes producciones de Hollywood como «La terminal» («The Terminal»)(2004), de Steven Spielberg, o la más reciente, «Un día de lluvia en Nueva York» («A Rainy Day in New York») (2019), de Woody Allen.

Sin olvidar su participación en el universo de Star Wars con «Rogue One», junto a Felicity Jones, interpretando a Cassian Andor, personaje que retomará en la serie homónima. También apareció en numerosas telenovelas mexicanas durante la década de los 90, aunque el papel televisivo más conocido de Luna es el de Miguel Ángel Félix Gallardo en la serie «Narcos: México», con el que obtuvo el Premio Platino a la mejor interpretación masculina en miniserie.

Y como director, es autor de los largometrajes «Abel» (2010), «César Chávez» (2014) y «Sr. Pig» (2016). Con Gael García Bernal puso en marcha la muestra ambulante gira de documentales, festival itinerante dedicado a la promoción del cine de no ficción a lo largo de la geografía mexicana. Y en 2008 fundaron la productora Canana Films.

Diego Luna recoge el testigo de Raphael, último reconocido con el Platino de Honor en la VI edición de los galardones, celebrada en 2019 en México (el año pasado, en una gala online, no se entregó este premio). Anteriormente recibieron el Premio de Honor Sonia Braga, en la primera edición, en 2014; Antonio Banderas (2015); Ricardo Darín (2016); Edward James Olmos (2017) y Adriana Barraza (2018).

El actor y director recogerá su premio de honor en una gala que se celebrará en Madrid el primer fin de semana de octubre. Entre las películas favoritas de esta edición están la colombiana «El olvido que seremos», de Fernando Trueba, y la guatemalteca «La llorona», de Jayro Bustamante, ambas con 11 nominaciones.

En el apartado televisivo, la española «Patria» cuenta con cinco candidaturas, seguida de la mexicana «Alguien tiene que morir», la colombiana «El robo del siglo» y la también española «La casa de papel», todas ellas con cuatro. Los Premio Platino están promovidos por EGEDA y FIPCA y apoyados por las Academias e Institutos de Cine Iberoamericanos.

Con información de Agencia EFE/Fotografías Agencia EFE e Instagram Diego Luna

