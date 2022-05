Diego Luna estrenará el 31 de agosto la serie "Andor", del universo Star Wars

El actor mexicano Diego Luna, recordado por interpretar a Cassian Andor en "Rogue One" (2016), película derivada del universo Star Wars, retomará su conocido personaje en la serie "Andor", que se estrenará el próximo 31 de agosto.

Lucasfilm, la productora de Star Wars que es propiedad de Disney, anunció este jueves el debut de la ficción durante la Star Wars Celebration, un evento organizado en el sur de California que reúne a miles de fanáticos de la saga de aventuras ideada por George Lucas.

A pesar de que "Andor" llevaba en los planes de Disney desde 2018, la compañía no había dado ningún detalle de la serie hasta esta semana, en la que el gigante del entretenimiento ha presentado sus planes para la lucrativa marca de Star Wars, rendida a la pequeña pantalla tras el final de la saga de películas.

"Diego Luna encarna a Cassian de una manera increíble", afirmó la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, al presentar al actor mexicano sobre el escenario de la convención, donde fue recibido con entusiasmo por cientos de personas.

"No van a reconocer al personaje en el comienzo de la serie, es muy egoísta", dijo Luna antes de que se proyectara el tráiler de la serie, que constará de 12 capítulos iniciales y ya tiene confirmada otra tanda de 12 episodios adicionales.

"Andor" narra los hechos que acontecieron cinco años antes de la trama de "Rogue One", cuyo estreno en 2016 reunió unos mil millones de dólares en taquilla.

Entonces, Luna se convirtió en el primer héroe mexicano de Star Wars y abrió camino a otros latinos como el chileno Pedro Pascal, protagonista de la exitosa "The Mandalorian", que pronto alcanzará su tercera temporada.

"Que yo sea uno de los protagonistas habla de que el mundo está cambiando", explicó Luna en una entrevista con Efe antes del estreno de la película.

La serie "Andor" también contará con la latina Adria Arjona, hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona. La intérprete, nacida en Puerto Rico, se ha hecho hueco en Hollywood con películas como "Pacific Rim: Uprising" (2018), "Triple Frontier" y "6 Underground" (ambas de 2019).

Además de Luna y Arjona, está confirmada la participación de otros actores como Stellan Skarsgard, Genevieve O'Reilly, Denise Gough y Kyle Soller.

El estreno de "Andor" es una de las novedades presentadas durante la Star Wars Celebration, en la que Disney también confirmó que Jude Law protagonizará una serie titulada "Star Wars: Skeleton Crew" y creada por Jon Watts y Chris Ford, responsables del taquillazo "Spider-Man: Homecoming" (2021). EFE

Con información de STAR WARS / Agencia EFE Anaheim (EE.UU.) / Fotografía Instagram Diego Luna

