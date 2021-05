Diego Boneta y Demián Bichir llegan a Paramount Plus con series originales

Paramount Plus se está armando con nuevos proyectos para competir con otras plataformas de streaming y ahora sumará a su catálogo series originales que contarán con la participación de actores reconocidos como Demián Bichir y Diego Boneta, este último se ha hecho popular con “Luis Miguel, la serie”, de Netflix.

La productora anunció que será a partir del tercer trimestre del año cuando en el catálogo estén disponibles “La gran ola” y “At Midnight”, proyectos en los que participa Diego Boneta; la primera es una serie y la segunda una película de corte romántico.

Asimismo, Demián Bichir trabaja con Paramount Plus para dirigir y producir la serie “JG Ballar Adaptation”, proyecto que significará su debut en esta plataforma, que ya busca la manera de cómo ofrecer un contenido atractivo para la teleaudiencia.

En el caso de Diego Bonte, “La gran Ola” es una serie biográfica basada en la vida del surfista mexicano Carlos "Coco" Nogales, considerado uno de los mejores en el mundo, en la que Boneta encarnará sus duros comienzos en la Ciudad de México, hasta sus días de fama y gloria.

Mientras que en la película "At Midnight", el actor será el protagonista de una comedia romántica en la que dos jóvenes deciden no enamorarse. El filme está producido por Three Amigos, de Boneta, junto con Fred Berger ("La La Land", 2016) y Teorema, la empresa de Michel Franco ("Nuevo orden", 2020) y Eréndira Núñez Larios, entre otros.

La lista de próximos estrenos asciende a los 20 títulos entre los que también se suma Demián Bichir ("Godzilla vs. Kong", 2021) como actor, productor y director en "JG Ballar Adaptation", una serie escrita por el periodista mexicano Juan Villoro.

Esta sigue la historia de amor de Ted y Alice mientras retrata la violencia y peligro que afrontan los periodistas día a día al cubrir la guerra contra el narcotráfico en México y Estados Unidos, sin duda, una trama interesante que tendrá mucho del contexto real.

La lista también contiene la serie "Cecilia", protagonizada por Treviño ("Club de Cuervos", 2015) y "Dr. Ballí", una serie documental realizada por el periodista y documentalista Diego Enrique Osorno, basada en la vida de Alfredo Ballí, un médico de Monterrey condenado por haber asesinado a su esposa.

Entre las producciones brasileñas que fueron anunciadas, se encuentra "Río Shore", que reproduce el formato de "Jersey Shore" en Estados Unidos y "Acapulco Shore" en México, así como la serie "Adriano el Emperador" y "Las seguidoras".

"Marley & Mirko" y "Manos arriba chef" serán algunas de las producciones argentinas que llegarán a la plataforma y se espera el estreno del largometraje "Nieva en Benidorm", un drama español coproducido por VIS y El Deseo, productora de Pedro Almodóvar.

Con información de Agencia EFE/Fotografías Instagram Diego Boneta y Demián Bichir