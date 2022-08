Diana de Gales, un ícono también en la pantalla chica y grande

El 31 de agosto de 2022 se cumplen 25 años de la muerte de Diana de Gales, una figura emblemática que traspasó los pasillos de la realeza y se convirtió también en un ícono en la pantalla chica y grande, donde se han producido varias ficciones que giran en torno a su historia, su papel en la familia real británica, su matrimonio con el príncipe Carlos, su labor como activista y su muerte.

Algunos de los filmes y series que toman su vida como argumento han perdurado en el tiempo como obras que homenajean a "la princesa del pueblo": ejemplo de ello es la película de 2006 "The Queen", en la que, sin llegar a aparecer, Diana de Gales ocupa el centro de la trama al relatarse las jornadas posteriores a su trágico fallecimiento, en accidente de circulación, desde la perspectiva del entorno de Isabel II.

Más reciente resulta la última apuesta por llevar la vida de Diana a la ficción en la película "Spencer" (2021), por el cual la actriz Kirsten Stewart ha recibido muchos elogios al encarnar a Lady Di en un episodio crucial para la monarquía inglesa: el fin de semana en el que Diana decide acabar con su matrimonio.

El magnetismo de la princesa, quien destacó por su naturalidad poco usual frente a los medios, se ha visto reflejado en series como "The Crown" (2016), de Netflix, donde se cuenta la historia de la dinastía de los Windsor con especial relevancia de Diana, cuyo papel ha sido interpretado por dos actrices en sus cuatro temporadas.

Varias actrices

La británica Emma Corrin, a quien este personaje le valió en 2020 un Globo de oro, ha sido sustituida en la quinta temporada, cuya fecha de estreno aún se desconoce, por la actriz australiana Elizabeth Debicki, de quien se han desvelado las primeras imágenes de su transformación para meterse en la piel de Diana.

El papel de Lady Di ha sido también interpretado por otras actrices como Naomi Watts, quien en "Diana" (2013) relataría los dos últimos años de vida de la princesa y su relación con el magnate Dodi Al Fayed, o Nicola Formby, cuya interpretación en la miniserie de CBS "The Women of Windsor" (1992) sorprendió por su parecido con la realidad.

Propuestas más extravagantes han puesto el foco en la princesa de Gales, como "Diana: the musical", cuya versión filmada obtuvo críticas poco favorables en Netflix, o su aparición como fantasma en la obra "King Charles III", convertida en telefilme en 2017 como una distopía en la que el príncipe Carlos desata el caos al ocupar el trono.

También documentales

De la misma manera, Lady Diana ha sido objeto de investigación de numerosos documentales: en especial, de aquellos que profundizan en las circunstancias del accidente mortal de tráfico, rodeado de obscurantismo y teorías alternativas.

Ejemplo de ello es "The princess" (2022), reciente documental de Lightbox para HBO, que se centra en la persecución de Diana por parte de la prensa, y también la miniserie "The Diana Investigations" (2022), que abunda en tres líneas alternativas a la versión oficial de su muerte, entre ellas la de que fuese una muerte deliberada como asegura el padre de Al Fayed.

No obstante, existen documentales que profundizan en su faceta como mujer solidaria y madre, como "Diana" (2012), que recuerda su importancia como figura del siglo XX con entrevistas e imágenes de archivo, o "Diana, Our Mother: Her Life and Legacy"(2017), que habla a través de sus hijos, los príncipes Guillermo y Enrique, de su participación en obras de caridad.

Con información de Agencia EFE/Fotografías AP





