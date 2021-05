Detienen a ex participante de Big Brother tras intentar cobrar cheque robado

Este pasado jueves, Azalia Ojeda Díaz, mejor conocida como La Negra y ex concursante del reality show mexicano, Big Brother fue detenida por elementos de la policía ministerial en el Estado de México tras intentar cobrar un cheque robado en una casa de Naucalpan, el cual había sido reportado hace unos días.

Tras la detención de la ex integrante de la primera edición de Big Brother, el periodista Carlos Jiménez compartió una fotografía de la polémica mujer tras ser arrestada.

“Es Azalia Ojeda Díaz, La Negra, ex concursante de @Big_Brother_mx. Así acabó DETENIDA en @FiscaliaEdomex tras intentar obtener $350 mil con este cheque ROBADO. Al ser arrestada en @GobAtizapan buscó SOBORNAR a los policías para que la liberaran”, informó el reportero.

Y aunque desde el 2002, Azalia Ojeda Díaz, se dio a conocer tras el éxito programa Big Bhrother en el que duró unas cuántas semanas al ser la tercera expulsada del show debido a que su fuerte carácter y sinceridad no agradó a muchos televidentes por lo que no votaron para salvarla.

“Tengo un carácter fuerte, (entré a la casa) tratando de ser honesta, de decir la verdad, hablar con claridad, quizá la forma no fue la mejor. Jugué un papel de mala que en verdad me gusta; a lo mejor soy muy terca y no voy a cambiar, quizá si dosificar”, manifestó Ojeda en aquel momento que abandonó el reality.

Tras ser eliminada de Big Brother, La Negra debutó como cantante, grabó un albúm llamado "Farsante" , además de tener pequeñas participaciones en la telenovela Velo de novia, y aunque poco se volvió a saber de ella, fue en el 2011 cuando su imagen se viralizó en redes sociales y fue nombrada Lady Polanco.

Al ser arrestada en @GobAtizapan buscó SOBORNAR a los policías para q la liberaran. pic.twitter.com/AyYKiONJvx — Carlos Jiménez (@c4jimenez) May 21, 2021

Esto después de que ella y otra mujer protagonizaron un desagradable encuentro con elementos de la policía tras estar bajo los influjos del alcohol. Azalia Ojeda y su amiga fueron detenidas por policías pero mientras su encuentro las mujeres ofendieron a los elementos con “asalariado de mierda”, “pinche pu...” y “a mí no me das miedo, cabrón”, situación por la que los agentes prefirieron retirarse del lugar, sin embargo, el video se viralizó.

Hace unos meses la ex Big Brother volvió a causar polémica luego de apoyar a algunas reinas de belleza quienes denunciaron malos tratos de parte de Lupita Jones, directora de Mexicana Universal, por lo que Azalia Ojeda también refirió que ella había pasado lo mismo cuando de joven participó en el certamen.

“Me uno a las reinas de belleza que han levantado la voz en contra de Lupita Jones, ya que yo también en su momento sufrí de malos tratos y extorsión por parte de esta señora. He aquí las pruebas de que estuve en Nuestra belleza”, escribió la polémica mujer.