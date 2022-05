¿Deja Hoy?, Galilea Montijo es la nueva conductora de Netas Divinas

La famosa y carismática conductora del programa Hoy de Televisa, Galilea Montijo es la nueva cara de Netas Divinas.

Miguel Ángel Fox, productor de la emisión; Raquel Rocha, directora de Unicable, y sus compañeras conductoras, Consuelo Duval, Paola Rojas, Natalia Téllez y Daniela Magún, le dieron la bienvenida a la jalisciense ayer, en su presentación.

La actriz no se va de Hoy pero ahora formará parte de este programa muy diferente al matutino de Hoy, por lo que se mostró más que contenta por compartir este espacio con mujeres fregonas, guerreras y mamás. "A cada una le conozco diferentes situaciones. Me emociona eso, trabajar con mujeres fregonas, guerreras, que ya por fin somos mamás. Todas mamás, de diferentes colores, sabores, pero con una cosa en común: que somos bien tajadoras", expresó la famosa.

Galilea Manifestó que llegó para divertirse y divertir al público de Netas Divinas. "Vengo a sumar, a divertirme, a que el público también se divierta. Tenía muchas ganas de hacer otras cosas cuando me habla Fox, dije 'por supuesto, feliz de la vida'. Estoy contenta y agradecida", expresó Galilea Montijo a su llegada al programa.

Paola Rojas, Daniela Magún, Consuelo Duval y Natalia Téllez le mostraron su afecto a la también actriz y modelo y le desearon lo mejor para la nueva temporada, que comenzará el lunes 11 de mayo, a las 21:30 horas, desde Televisa San Ángel.

"Nos da mucho gusto que estés con nosotros. Para que traigas tu esencia, tu ángulo, para que no tengas filtros, que aquí sí te atrevas a decir lo que sea, que estés como en la sala de tu casa", dijo el también realizador de ¿Quién Es la Máscara? Rocha destacó lo bien posicionada que está Montijo ante la audiencia y afirmó que la llegada de otra conductora siempre refresca la emisión, una de las más vistas del canal.

Ante esto, Rojas recordó que cuando la invitaron a integrarse a la barra de conductoras lo rechazó al principio, pues procesaba el escándalo de su divorcio del ex futbolista Luis Roberto Alves "Zague". "No quería hablar de mi vida privada y tuve que negarme.

Y Raquel me lo dijo con mucha generosidad: 'No hay otra mujer con tu perfil, eres tú o tú, así que te esperamos'. Arrancaron, me esperaron un poquito, y cuando estaba más repuesta, me incorporé (en octubre del 2018)", dijo.

Tras el paso de titulares como Isabel Lascuráin, Gloria Calzada y Martha Figueroa, entre otras, las presentes afirmaron que no compiten entre ellas y que han formado una comunidad que cohesiona convicciones y respeto para impulsarse entre sí.

"Creo que sabemos lucir sin competir, es justamente la propuesta de Netas. Sí, podemos discrepar, pero lo hacemos desde el amor, el respeto.

"Todas somos hermosas y valiosas. Nadie nos dio esa instrucción de ser amigas de verdad.

Eso no se decide en una mesa, aquí nos queremos porque nos queremos. Nos respetamos y no competimos", puntualizó Rojas durante la presentación.

