De las novelas al show, Julián Gil será conductor de nuevo programa de espectáculos

El actor, modelo y conductor de tv argentino Julián Gil será el presentador de "Siéntese Quien Pueda", un nuevo programa de Televisa Univisión que combinará noticias del mundo del espectáculo con debates y un concurso tipo "reality".

"Siéntese Quien Pueda" se estrenará el próximo 22 de agosto y se transmitirá en vivo de lunes a viernes en horario vespertino por Unimás, la cadena hermana de Univisión.

En un comunicado publicado este martes, Gil se declaró "feliz y agradecido" por el nuevo programa, producido por Carlos Mesber, y prometió "llevar mucha diversión y lo mejor de las noticias del entretenimiento a los hogares".

Va a ser "un show nuevo, original, tipo reality, de competencia", señaló Gil, quien nació en Argentina pero se crió en Puerto Rico y se hizo famoso con telenovelas y películas producidas en distintos países, como Venezuela, México, Perú, Ecuador, Estados Unidos y España.

"Siéntese Quien Pueda" es un formato de entretenimiento en vivo que reunirá noticias de celebridades, opiniones diversas y debates entre un panel de periodistas, artistas, expertos en redes sociales y también la audiencia en casa.

Mediante una votación a través de las redes sociales, los espectadores podrán decidir cada semana quién es el integrante del panel con las opiniones más controvertidas que es castigado con dejar el estudio. Para volver, deberá cumplir una importante misión.

Aquellos que no cumplan con las expectativas de la tarea asignada pueden ser suspendidos o eliminados. Además, cada semana una estrella invitada ocupará la silla especial que tiene un rol muy importante, para ser parte de esta única aventura en la televisión.

"Siéntese Quien Pueda" es un programa que rompe con los formatos tradicionales del entretenimiento; que aborda temas de actualidad, con debates desarrollados entre un equipo de comunicadores y periodistas", dijo el productor Mesber. EFE

A través de cuenta de Instagram, el argentino de 52 años, agradeció el espacio que le dieron en el programa "El Gordo y la Flaca" de Univisión para promocionar y hablar un poco más de su nuevo proyecto.

Con información de EEUU TELEVISIÓN / Agencia EFE Miami, (EE.UU) / Fotografía Instagram Julián Gil

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!