De esto se trata la serie La Rebelión de las Esposas de Aracely Arámbula

El proyecto "La Rebelión de las Esposas", en el que está más confirmada la participación protagónica de la actriz Aracely Arámbula ya a comenzado grabaciones y aunque se conoce a parte del elenco, no se había revelado la historia; no obstante, además de detalles de la producción, esto se sabe en cuanto a la trama, de esto se trata la serie.

Además de Aracely Arámbula y Alex de la Madrid -quienes darán vida al matrimonio conformado por Mónica y Mauricio-, la serie estará protagonizada por actrices como Ana Serradilla, Daniela Vega y Adriana Paz; en cuanto al resto de los galanes que serán pareja de estas tres actrices, aún se desconocen los detalles.

Sin embargo, se ha revelado que la historia es un remake del thriller original llamada "La Rebelión" y esta vez, la producción de Elefantec Global y la compañía de streaming Pantaya, se llevará a cabo en la Ciudad de México, e incluye un total de seis episodios.

Otro de los detalles es que el melodrama con corte de thriller, está dirigido por Iñaki Peñafiel y escrito por Adriana Pelusi, quienes ya han aparecido en redes sociales con las cuatro protagonistas de la prometedora historia con formato de serie.

La historia retrata la vida de cuatro mujeres, que aparentemente son felices, pero no es así, pues deciden abandonar sus hogares inesperadamente. Pero lo emocionante empieza cuando nadie sabe dónde están... y poco a poco se irá descubriendo que tenían demasiadas razones para escapar.

Pues la razón principal, sería rebelarse en contra sus maridos y sus vidas de amas de casa que no resultaron como ellas pensaban. No obstante, aunque huir parece ser la solución, lo cierto es que tiene sus riesgos y esas cuatro mujeres estarán unidas no solamente por este viaje que todas emprenden, sino que también por un asesinato.

La serie se centra en situaciones reales que llevan a reflexionar sobre la cotidianidad del matrimonio, así como sobre la libertad, la maternidad, el patriarcado, las amistades, las construcciones sociales y el lado oscuro de las vidas aparentemente perfectas de estos cuatro personajes que ignoran los secretos de las personas con las que viven y a quienes creen conocer, de acuerdo a lo que circula ya en redes sociales.

Por otro lado, se ha revelado también que Pantaya estrenará esta producción a finales de este 2022 en países como Estados Unidos y Puerto Rico.

