Dariana Romo sigue brillando en la TV tras SOS Me estoy enamorando

Luego de sorprender a todos con su talento en la telenovela “S.O.S. Me estoy enamorando”, Dariana Romo dio a conocer que no tenía proyectos próximos, sin embargo, su rostro se vio recientemente en la nueva temporada del programa “Como dice el dicho”, donde interpretó a la novia de un caprichoso muchacho.

La actriz mexicana ya había participado anteriormente en esta serie antes de hacerse famosa en la telenovela, pero ahora sigue brillando en la TV y demostró nuevamente su talento en uno de los capítulos más recientes de “Como dice el dicho”, en el cual se afianza también la participación de Omar Fierro en esta temporada.

Tras “S.O.S. Me estoy enamorando”, Dariana Romo comentó que no tenía planes, por el momento, de grabar otro melodrama, aunque ello no incluía programas de televisión como en el que apareció hace una semana, haciéndola de la novia sensata y dulce de un niño rico y caprichoso.

Este capítulo en especial marcó un parteaguas en la trama de la nueva temporada de “Como dice el dicho” pues sirvió también para dar avances de lo que significaría el personaje de Omar Fierro para esta entrega, pues hasta antes de este episodio su participación todavía era un tanto misteriosa y no se sabía si su personaje era bueno o malo.

En la emisión, Dariana Romo es la novia de un joven estudiante universitario con una madre millonaria, que además es manipulado por el administrador de las empresas familiares para hacer un negocio un tanto “chueco” y él, en su afán de demostrarle a su progenitora que puede dirigir las empresas, cae en una actitud arrogante y prepotente.

El capítulo comienza cuando ambos están en la cafetería de “El dicho” y él se para y encara a don Tomás y le dice que cuánto quiere por su changarro, de una manera muy grosera, por lo que ella intenta calmarlo y muy apenada se va de ahí junto con su novio, dejando desconcertados a todos.

La actitud del muchacho la preocupa demasiado y decide hablar con la madre de él, para comentarle la situación, pues el administrador y el joven han hecho algunas acciones ilegales para despojar a don Tomás de la cafetería, sin embargo, es ahí donde Omar Fierro entra al quite y evita una injusticia.

Al final, Dariana Romo le hace ver sus errores a su novio y él admite que actuado muy mal, por lo que acepta irse al rancho de su tío para trabajar y saber lo que significa ganar el dinero con el sudor de su frente, pero no se va solo, pues ella lo acompañará en este camino y tratará de guiarlo para que modere su carácter.

Los fans que cosechó la hija de Lolita Cortés cuando interpretó a Romina en “S.O.S. Me estoy enamorando” quedaron fascinados con esta participación especial en “Como dice el dicho”, donde encontraron rasgos que les hicieron recordar a la protagonista juvenil de la telenovela, la cual, al parecer ha quedado en el corazón de los televidentes.

