Danna Paola revela que rechazó interpretar a Selena en la serie de Netflix

Con millones de seguidores y fans alrededor del mundo, Danna Paola es una de las artistas más completas pues no sólo canta, sino que también actúa y lo hace muy bien, y prueba de ello han sido sus personajes en telenovelas y series, pero su pasión siempre ha sido la música y ello, en determinado momento, le llevó a rechazar el papel de Selena Quintanilla para la serie de Netflix.

La intérprete de “Mala fama” reveló en una charla con JuanPa Zurita para el podcast “No hagas lo fácil” que rechazó interpretar a Selena cuando ya tenía el papel asegurado pues lo logró durante un casting realizado en España, mientras se encontraba grabando la serie “Élite” y pensaba en su futuro en la actuación.

Danna Paola señaló que era uno de sus grandes sueños interpretar a Selena en la serie de Netflix, pero que justo en ese momento le llegó como una crisis y tuvo que tomar decisiones que marcaron el rumbo de su carrera, debatiéndose entre la actuación y la música.

Durante el podcast “No hagas lo fácil”, la cantante mexicana abrió su corazón y reveló por primera vez por qué decidió no seguir en “Élite”, cuando su personaje era uno de los más importantes es la serie, e hizo la revelación de qué ella podría haber sido Selena en la producción de Netflix que finalmente protagonizó Christian Serratos.

Es la charla, JuanPa Zurita le preguntó por qué no siguió con las siguientes temporadas de “Élite” y ella, durante su explicación, reveló que había hecho el casting para interpretar a Selena Quintanilla y lo había pasado, por lo que el papel era suyo y hasta hizo algunas pruebas, sin embargo, finalmente decidió no participar en la serie.

“Durante el rodaje de la segunda temporada de ‘Élite’ dije ‘Ok, vienen la tercera y la cuarta temporada, y sí (iba estar) 100 por ciento en la tercera, el contrato se acababa hasta la tercera, y entonces era como ‘vamos a renegociar para hacer la cuarta’, y yo… fue como de ‘no sé qué hacer’ en ese inter yo hice el casting para Selena”, soltó la protagonista de “María Belén”.

“Lo hice en España y me quedo con el personaje, lo más cabr*n y lo más difícil fue llegar y saber que obviamente ya tenía el personaje y que tenía la cuarta temporada de ‘Élite’ también, ‘¿y yo que hago, pero mi música? Casi estoy empezando le está yendo bien’, entonces eran esas tres cosas”, relató Danna Paola, quien tuvo que tomar una decisión.

La actriz señaló que se reunió con algunas de sus compañeras de la serie para platicar sobre el tema y definir si se aventaría con más temporadas pero decidió que ya no más, en tanto, quien le dio la pauta para renunciar a interpretar a Selena en la serie de Netflix fue su numerólogo, quien le puso las cosas claras y fue lo que ella necesitaba para definirse hacia su música.

“Yo no quería ser recordada por interpretar a alguien, sino por mi propia música. Si no en los conciertos me iban a pedir cantar canciones de Selena”, comentó Danna Paola, quien finalmente decidió dejar de lado la actuación para dedicarse de lleno a los escenarios y le ha ido muy bien, pues es la cantante mexicana de pop más famosa del momento.

