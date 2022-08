Daniella Navarro se desgarra ante su hija y le dice: "Perdón si te fallé"

Y aunque para muchos la participación de Daniella Navarro dentro del reality La Casa de los Famosos fue poco convincente, pues su comportamiento sobrepasó los límites, mientras que otros aseguran que fue auténtica; recientemente la actriz aceptó sus errores y se desgarró frente a su pequeña hija Uguiella: "Perdón si te fallé".

Fue a través de un video que compartió en su perfil de Instagram, que la ahora la pareja de Nacho Casano, se mostró muy feliz por estar al lado de su hija, pero fue el mensaje con el que acompañó estás imágenes en donde Daniella Navarro se desgarró y le pidió perdón a la pequeña por haberle fallado.

La venezonala aceptó que no es una mujer perfecta ni tiene toda la intención de aparentarlo, pero lo que sí es, es una mujer guerrera que día a día lucha, siendo su motor de vida su pequeña hija, a quien no dudó en pedirle perdón por fallarle durante su participación en el reality de Telemundo.

“Ella me cambió la vida, no soy una mamá perfecta ni pretendo fingir serlo. Solo soy una mamá guerrera llena de muchos defectos, pero el motor de mi vida tiene nombre y apellido @uguiellaurbinanavarro46 te amo hija. Perdón si te fallé hija amada, lo único que tienes que entender amada hija, es que el amor de tu mami es infinito”, comenzó diciendo la actriz.

Daniella Navarro aseguró en la publicación que, aunque cometió errores, como todo ser humano, regresó siendo una mujer más guerrera, una mamá que reconoce que se equivocó. “Al verla fue un reinicio de vida, la casa le devolvió a una mamá más guerrera que nunca, una mamá feliz, una mamá con una humildad para reconocer sus desaciertos, pero sobre todo... una mamá con una sonrisa genuina. Ella es mi mundo, ella está feliz. Me dio una lección, me dijo, ‘mami tú ganaste para mí y los corazones’, y me dijo, ‘no llores mamita yo te amo y ya estamos juntas hasta el infinito y más allá...’”,señaló.

Finalmente, la actriz agradeció el apoyo de su madre por cuidar a su hija el tiempo que ella estuvo encerrada en el reality . “Gracias a mi madre, amigas por cuidármela tanto. No me alcanzará la vida, mi hija es afortunada por tenerlas, definitivamente. Sí soy una mamá soltera pero rodeada de mujeres que me apoyan como el gran batallón que somos, soy afortunada por tenerlas en mi vida, las amo”.

Cabe mencionar que durante la última gala de La Casa de los Famosos, Daniella Navarro tuvo un fuerte enfrentamiento con Yolanda Andrade, quien previamente dijo que no tenía ningún interés en trabajar con la también modelo, y de llegar a coincidir en algún proyecto ella desistiría.

Ante esto, Daniella Navarro, le respondió y aseguró que no tenía idea de quién era la presentadora de televisión, por lo que las famosas estuvieron a punto de agarrarse del chongo en plena transmisión en vivo.

