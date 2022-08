Daniella Navarro escupe fuego contra Salvador Zerboni, lo llama drogadicto

Para los que creían que los enfrentamientos dentro de La Casa de los Famosos terminarían con la eliminación de Laura Bozzo, se equivocaron, ya que Daniella Navarro y Salvador Zerboni siguen acaparando la atención de sus compañeros dentro de La Casa de los Famosos, pues están un poco distantes luego de protagonizar una fuerte discusión previo a la salida de la presentadora peruana, la cual no terminó nada bien, ya que la modelo venezolana llamó al villano de telenovelas drogadicto.

Y es que fue la querida Laura Bozzo quien dejó le mencha encendida entre los famosos, ya que fue ella quien le reclamó al actor -que ha particpado en diferentes proyectos en Televisa- sobre por qué andaba diciendo que ellas no merecían llegar a la final del reality, por lo que Salvador Zerboni no se quedó callado, y le aseguró a la conductora, que por él había llegado hasta donde estaba.

Fue en ese momento que Daniella Navarro 'metió su cuchara´ y enfrentó al actor, supuestamente por andar hablando cosas de ellas a sus espaldas, y fue ahí donde se dijeron hasta de lo que no. La actriz venezola comenzó a gritarle a Zerboni, por lo que la cosa no paró ahí, ya que el actor no se dejó y le dijo a Navarro que no estaba en una pandilla, situación que puso a la actriz como fiera.

“No estás en una pandilla”, se escucha decir a Zerboni, mientras que Daniella señaló: “Aí hablo yo”, a lo que Salvador expresó: “No estás en una favela de Brasil”. Y aunque parecía que la pelea había terminado, Salvador le indicó que, “yo respeto a las mujeres”, aunque ante los ataques de Daniella Navarro, no se pudo contener y le señaló, “¿Y así quieres tener trabajo allá afuera en serio?”.

Acto seguido, Daniella manifestó que siempre lo ha tenido e incluso insinuó que era un envidioso.“Lo he tenido toda mi vida, ¿lo quieres tener tú? Siendo un rastrero y un jugador sucio”, expresó la actriz, quien estaba ardiendo de coraje. Pero no todo quedó ahí, ya que al llamarlo traicionero, Salvador Zerboni le reclamó a Toni Costa, supuestamente porque él desparramó el chisme. Ante esto, el ex de Adamari López negó rotundamente haber puesto en contra de él a Laura Bozzo y a Daniella Navarro.

Finalmente, Daniella Navarro se desquitó con un golpe muy bajo hacía Salvador Zerboni, a quien llamó drogadicto y a quien le aseguró que venía de un barrio pero que eso no la limitaba a su trabajo. “Si vengo de un barrio, eso no limita mi trabajo. Si ha tenido trabajo él que es un drogadicto periquero”.

Cabe mencionar que los finalistas del reality de Telemundo, La Casa de los Famosos, son, Daniella Navarro, Salvador Zerboni, Ivonne Montero, Nacho Casano y Toni Costa.

