Daniel Bisogno revela por qué sigue sin aparecer en Ventaneando

El tema del castigo al conductor de ‘Ventaneando’, Daniel Bisogno, sigue dando de que hablar entre los periodistas de espectáculos y el público que continúa preguntándose cuál es la verdadera razón por la que el ‘Muñe’ no ha reaparecido, sin embargo, todo parece indicar que ya habría revelado la razón principal de su ausencia.

Cómo es sabido, a mediados del mes de diciembre del año pasado, Daniel Bisogno tuvo un altercado dentro del programa luego de que en una sección opinará acerca del youtuber argentino Javier Ceriani, conductor de ‘Chisme No Like’ a quien llamó bruja y otras fuertes declaraciones hacia su persona.

Este hecho dio paso a una medida estricta de los ejecutivos, según ha reportado diversos medios, los ejecutivos de TV Azteca le ordenaron a Pati Chapoy suspender sin goce de sueldo durante un mes como forma de castigo por las declaraciones de Bisogno, además de ofrecer una disculpa al agredido y a los televidentes que se hayan sentido ofendidos.

Sin embargo, no paró ahí, los mismos medios han informado que los propios ejecutivos han considerado sacar del programa al conductor, que lleva dos décadas trabajando para ‘Ventaneando’.

A partir de dicha polémica, se han generado más rumores, ya que periodistas como Martha Figueroa han asegurado que Daniel Bisogno ha estado negociando con gente de Televisa para trabajar dentro de la programación de espectáculos de la televisora rival de Ricardo Salinas Pliego.

Aunque esa misma noticia, fue desmentida por Gustavo Adolfo Infante titular del programa ‘De Primera Mano’, pues aseguró que es casi imposible que eso suceda, ya que Daniel Bisogno representa mucho para ‘Ventanenado’, casi el mismo peso que el de Pati Chapoy.

Ahora resulta, que Daniel Bisogno habría dicho el motivo por el cual no está presente en el programa, pues Jorge Carbajal, periodista en YouTube, dijo que un conocido suyo que es fan del conductor se lo encontró y le preguntó si había sido castigado y si regresaría pronto a su silla en ‘Ventaneando’, por lo que le contestó que no era eso, sino un problema de salud el que lo tenía ausente, ya que su hermano y madre han estado enfermos de Covid, y los ha tenido que cuidar y pasar tiempo junto a ellos.

Aunque el propio Carbajal dudo que esas palabras de Bisogno hayan sido ciertas: “eso no es cierto, no es verdad, no es el tema, cuando tienes un familiar enfermo lo que tienes que hacer es trabajar más porque no sabes lo que se va a necesitar. Hay que trabajar”.

Recientemente, también se dijo que Daniel Bisogno habría renovado contrato con TV Azteca, por 6 meses y bajo ciertas condiciones, en las que se dice perdió sus derechos de exclusividad, tuvo una reducción de salario, no podría promocionar marcas publicitarias, ni tampoco pedir permisos a Pati Chapoy para ausentarse.

Se dice que el conductor de ‘Ventaneando’ estará de regreso pronto, cuando el programa cumpla su aniversario número 25 al aire, y en el que se espera también que dé una explicación de su ausencia, así como una disculpa por sus comentarios que originaron toda la polémica.