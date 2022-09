Daniel Bisogno amaga con exponer marranadas de Sandra, directora de Tv Azteca: "Si hablo, arde Troya"

Luego de que se diera a conocer la noticia de que Sandra Smester, Directora de Contenido, renunció a Tv Azteca, y que todo se había dado de una manera pacífica, el polémico conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, externó que había sufrido malos tratos por parte de la exjecutiva, y amagó con exponer las marranadas que está lo hacía hacer, asegurando que si hablaba de más iba a arder Troya.

Todo sucedió cuando algunos usuarios de Twitter comenzaron a expresar que la renuncia de Sandra Smester se había dado a raíz de que tenía muchos roces con los conductores de Ventaneando, especialmente con Daniel Bisogno, a quien trató de correr en más de una ocasión.

Ante la acalorada discusión, Ernesto Hernández, quien es colaborador del programa de espectáculos, salió en defensa de Bisogno y aseguró que el presentador era una pieza clave para el éxito de Ventaneando. A está polémica en Twitter, se unió Daniel Bisogno, quien no se quedó con las manos cruzadas y externó a través de esta red social su sentir, además de advertir que no lo hagan hablar de más porque arderá Troya.

“Sugiero que ni siquiera se atrevan a mencionarme con respecto a quienes se fueron porque si yo hablo entonces si arde Troya con la clase de marranadas que a mí me hicieron! ¡¡¡Cuidado porque si yo hablo, me conocen público querido!!! ¡Yo si tengo los pelos de la burra en la mano!”.

Pero no fue todo, ya que en un segundo mensaje el presentador de televisión aseguró que no se quedará callado y sacará a la luz todas las marranadas que la ex Directora de Contenido lo hizo hacer, situaciones que podrían poner en riesgo su nuevo trabajo en Telemundo.

“Pronto saldrán a la luz todas las marranadas y perversiones de estos seres tan nauseabundos, perversos e incapaces. Y digo marranadas por qué eso es lo que hacen los marranos. Que le siga buscando y cuando yo cuente todo se quedará sin trabajo toda su marrana vida. ¡Búsquenle!”, aseguró el polémico conductor.

Recordemos que dentro d elos problemas que Daniel Bisogno enfrentó mientras Sandra Smester estaba como Directora de Contenido de Tv Azteca, fue que hace algunos años fue castigado por los ejecutivos de la empresa por insultar a Javier Ceriani de Chisme No Like.

Sugiero que ni siquiera se atrevan a mencionarme con respecto a quienes se fueron porque si yo hablo entonces si arde Troya con la clase de marranadas que a mi me hicieron! Cuidado porque si yo hablo, me conocen publico querido!!! Yo si tengo los pelos de la burra en la mano! �� — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) September 4, 2022

