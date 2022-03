Cynthia Rodríguez pone ‘celoso’ al ‘Capi’ con recibimiento a Mauricio Mancera en VLA

Después de ocho años de ausencia y de haber trabajado para Televisa, Mauricio Mancera regresó a los foros de TV Azteca y en específico al matutino “Venga la alegría” donde fue recibido con beneplácito por los conductores, entre ellos Cynthia Rodríguez, quien no pudo evitar deshacerse en atenciones hacia el también actor.

El matutino de TV Azteca sorprendió el martes por la noche al anunciar que Mauricio Mancera estaría como invitado especial en la emisión de este miércoles, generando expectativa entre los seguidores del programa y, por supuesto, entre el equipo de presentadores, y así fue su recibimiento.

Una de las más contentas por la presencia del actor y conductor de TV en VLA fue Cynthia Rodríguez, quien no paró de brindarle atenciones y así recibió a Mauricio Mancera previo y durante su visita al foro, poniendo “celoso” al “Capi” Pérez y exhibiéndolo en sus historias de Instagram.

Previo al inicio de la emisión de este miércoles de “Venga la alegría”, Cynthia Rodríguez compartió breves videos en sus historias de Instagram donde presumió estar al lado de Mauricio Mancera mientras el equipo se preparaba para salir al aire, y entre bromas, aprovechó para apapachar al conductor de televisión durante ese rato.

En las imágenes, Krystal Silva menciona que el “Capi” Pérez está muy serio y seguramente estaba celoso porque Cynthia Rodríguez no le hacía caso y estaba muy entretenida con Mauricio Mancera, que ocho años después de su salida de TV Azteca regreso para promocionar una obra de teatro.

Con su habitual sentido del humor, el “Capi” Pérez hizo como que respondía una llamada y dijo: “Comunícame con Tania Rincón”, mientras el resto de los presentadores del matutino de TV Azteca soltaban la carcajada, mostrando el gran ambiente que tienen en el trabajo.

Previamente, Cynthia Rodríguez había compartido un breve video en el que presentaba a Mauricio Mancera: “No es un sueño, regresamos al pasado, Mauricio Mancera, ‘Capi’ ¿qué está pasando?”, preguntó generando expectativa por el regreso del actor y conductor al programa.

No obstante, no es que Mauricio Mancera se integre nuevamente al equipo de conductores de “Venga la alegría”, sino que únicamente estuvo como invitado especial para promocionar su nueva obra de teatro, sin embargo, no se salvó de algunas preguntas que lo pusieron en una posición incómoda pues le cuestionaron si prefería a “Hoy”, matutino de Televisa, o “Venga la alegría” y así respondió.

“Yo me apego a la quinta enmienda, no doy declaraciones en mi contra”, manifestó Mauricio Mancera, quien agregó que tanto en TV Azteca como en Televisa tiene muy buenos amigos e incluso hizo referencia que tras haber salido de “Venga la alegría” siguió viéndose con muchos de los conductores que integran el programa.

