Cynthia Rodríguez pasa el oso de su vida, se le rompe el vestido en pleno programa en vivo

Cynthia Rodríguez pasó tremenda vergüenza durante la transmisión en vivo del matutino “Venga la alegría”, de TV azteca, al sufrir un pequeño accidente que estuvo a punto de provocar que enseñara todo a escala nacional.

La presentadora de televisión se emocionó de más cuando anunciaron en el programa la presencia del cantante colombiano Camilo para el jueves 8 de abril, y tras dar una pequeña carrera alrededor del sillón la también actriz cayó sobre los cojines y luego al suelo, momento en que se le rompe el vestido que traía puesto.

Lo anterior ocurrió en plena transmisión en vivo y en primera instancia Cynthia Rodríguez parece no haberse dado cuenta que el tirante de su hombro izquierdo se había roto y es hasta que se levanta cuando nota que la parte del busto del vestido le queda floja y se baja, causando que casi deje a la vista sus encantos por un descuido.

Famosa desde su participación en el reality “La Academia”, Cynthia Rodríguez suele pasar este tipo de situaciones chuscas y penosas en vivo, por lo que lo ocurrido es una raya más al tigre, aunque en esta ocasión, la novia de Carlos Rivera pasó el oso de su vida y a nada estuvo de hacer que el incidente se hiciera más grande.

Justo cuando la actriz y cantante se levantó, el conductor Roger González mandó a un corte comercial para el público pero la grabación en el set continuó y ahí fue cuando se conocieron más detalles del pequeño accidente, pues es cuando se da cuenta que el vestido esta roto.

Luego de esto, Cynthia Rodríguez sostiene la prenda por la zona del busto mientras se retira del set: “Oigan, sí se rompió mi vestido, dije ‘Camilo’ y sí se rompió. ¿No se vio nada al aire? Creo que sí se me salió”, comenta visiblemente apenada mientras alguien del staff contesta: “Según yo no”.

La producción de “Venga la alegría” lo tomó como algo chusco y más tarde compartió el video en redes sociales del programa, con el mensaje: “¡Nuestra querida @cynthiaoficial sufrió un pequeño accidente con su vestido al enterarse que mañana viene @CamiloMusica al foro de #VLA! #DetrásDeVLA #SurvivorVLA”.

Todo quedó como un momento chusco y penoso para Cynthia Rodríguez, quien se ha vuelto una de las presentadoras de televisión más queridas aunque no ha pasado desapercibido para los fans que comúnmente le ocurren situaciones de este tipo por lo que algunos fans cuestionaron en redes sociales si no será que sólo quiere llamar la atención.

No obstante, otros lo tomaron a broma y agradecieron que no pasara mayores para que el momento no fuera más penoso para la coahuilense, quien seguramente tendrá más cuidado la próxima ocasión.