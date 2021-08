Cynthia Rodríguez opaca a Bárbara de Regil con mini vestido naranja en Venga la Alegría

Ni el espectacular abdomen que posee Bárbara de Regil pudo en esta ocasión salvarla de ser opacada por Cynthia Rodríguez en su visita al matutino “Venga la alegría“, al que fue invitada para participar en algunas secciones del programa.

Con un mini vestido naranja, Cynthia Rodríguez robó la atención posando al lado de Bárbara de Regil, quien presumió su impactante abdomen con un top cruzado y unos pantalones de cebra, que no fueron suficientes para superar la belleza de la presentadora de televisión.

Tras su retorno a “Venga la alegría” después de vacacionar por España con su novio Carlos Rivera, Cynthia Rodríguez regresó recargada y ha lucido unos outfits de infarto, con los que presume sus espectaculares atributos, como el mini vestido naranja que dejó al descubierto sus larguísimas piernas.

Fue desde la cuenta de Instagram del matutino de TV Azteca donde se posteó una imagen en la que posan de pie Cynthia Rodríguez, Bárbara de Regil y Anette Cuburu, cada una luciendo un look a su estilo, pero, sin duda, la que se robó los reflectores fue la actriz y cantante con su colorido atuendo.

El mini vestido tenía un profundo cuello en “v” con el que la conductora de TV destacó sus encantos delanteros, pero lo que realmente llamó la atención fue lo corto que era, pues apenas le cubría la retaguardia y el tesorito, luciendo sus espectaculares piernas.

Por su parte, Bárbara de Regil utilizó un top negro cruzado y unos pantalones con estampado de cebra que le llegaban a la cintura, dejando ver su espectacular abdomen marcado, el cual es uno de sus mejores atributos y no se cansa de presumir.

Ambas actrices llevaron el cabello suelto, aunque Cynthia Rodríguez lo prefirió lacio y Bárbara de Regil optó por un poco de volumen, contrastando el estilo de cada una en la postal, complementada por Anette Cuburu, quien lució un vestido corto en color azul y manga tres cuartos.

En los comentarios de la publicación, muchos de los seguidores de “Venga la alegría” se fueron contra Bárbara de Regil pues aseguraron que no se veía contenta en el programa y parecía que había ido a la fuerza, pues en la foto es la única que no sonríe abiertamente.

“Si no tenía ganas de ir que se quede en su casa“, “¿Por qué queman así el programa?“, “Si van a llevarla de invitada prefiero mil veces ver Hoy“, “Lo que más me gusta de esa foto es la sonrisa de Cyn“, “Soy fan del programa pero hoy… sale bye“, “Qué flojera ver a ‘Tarzán’, me cae mejor ‘George de la selva’“, “Qué cara de enojo tiene“, “¿Dónde está el botón de me indigna?”, fueron algunas de las reacciones por parte de los fans de VLA en redes.

