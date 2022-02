Cynthia Rodríguez homenajea a Selena en jumsuit pegadito y canta Como la flor

El nuevo concurso de “Venga la alegría”, titulado “Los reyes del playback”, ha dado mucho de qué hablar y sobre todo Cynthia Rodríguez, quien lleva dos presentaciones espectaculares en esta sección, y en la última homenajeó a Selena Quintanilla apareciendo como ella e interpretando una de sus canciones más icónicas.

Ataviada con un jumpsuit pegadito, similar al que utilizó “la Reina del Tex-Mex” en su última presentación, la conductora de televisión sorprendió a todos al bailar e imitar a Selena “cantando” el tema “Como la flor”, uno de los más populares de la artista, fallecida hace casi 27 años.

Por segunda vez en la semana, Cynthia Rodríguez causó furor en redes sociales ahora homenajeando a Selena luciendo sus curvas en un jumpsuit pegadito en color tinto con el que arrancó piropos entre sus fans, mostrándose como una verdadera estrella y consolidándose como la favorita de “Los reyes del playback”.

La ex académica realizó un performance de “La Reina del Tex-Mex” imitándola con la canción “Como la flor”, luciendo un traje completo en color tinto y una peluca negra con fleco, outfit con el que le dio un aire muy parecido a la popular cantante, arrancando suspiros en redes.

Cynthia Rodríguez dejó con la boca abierta a todos al presumir el enorme parecido con Selena Quintanilla, en un numerito que se llevó las palmas de los televidentes pues utilizó un par de vestuarios, primero un vestido blanco y el cabello recogido, otro de los looks más conocidos de la intérprete estadounidense.

Tras hacer el intro de “Como la flor”, a Cynthia Rodríguez le “arrancaron” el atuendo y entonces se lució en el jumpsuit tinto y acampanado, de escote cruzado, con el que presumió sus curvas, poniendo a bailar a todos y robándose nuevamente toda la atención en “Los reyes del playback”.

La presentadora de TV compartió algunas historias en su Instagram sobre su transformación en Selena, pero en los comentarios del video compartido por “Venga la alegría” en Instagram, sus fans se deshicieron en elogios ante su performance.

“Es como me gusta verte, eres buena conductora pero estás para mucho más“, “¡Buenísimo! Me encantó la risa de todos… No te miré desde el principio. ¡Felicidades!“, “¡Eres todo un espectáculo!“, “La mejor“, “La más Hermosa y talentosa“, “Selena está aplaudiendo desde el cielo“, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Esta es la segunda vez en la semana que Cynthia Rodríguez deslumbra en “Los reyes del playback”, pues apenas hace unos días imitó a Shakira con la canción de “Loba”, contorsionándose y bailando en un body completo pegadito con el que dejó ver que no le envidia nada a la súper estrella de la música.

