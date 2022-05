Cynthia Rodríguez deja en ridículo al ‘Capi’ Pérez con el Anitta Challenge en VLA

“Venga la alegría” se ha convertido en uno de los programas favoritos del público mexicano por la variedad que ofrece durante su transmisión diaria, además que uno de los grandes atractivos es Cynthia Rodríguez, quien con su belleza y simpatía ha conquistado a todos y se ha convertido en una de las preferidas por los televidentes.

Y es que la novia de Carlos Rivera no rehúye nunca a participar en las diferentes dinámicas que se realizan durante el matutino de TV Azteca y esta vez dejo en ridículo al “Capi” Pérez mientras hacían un reto frente a la cámara, demostrando que sí sabe moverlas.

Enfundada en unos pantalones a la cintura, Cynthia Rodríguez opacó completamente al “Capi” Pérez haciendo el Anitta Challenge, pese a que ambos hicieron equipo para retar a Macky González y Koke Guerrero, los campeones del Exatlón, quienes estuvieron de invitados en “Venga la alegría”.

Moviéndose con estilo

El Anitta Challenge se ha convertido en un fenómeno mundial desde hace varias semanas y no han sido pocos los famosos y famosas que se han atrevido a imitar el sexy movimiento de la cantante brasileña Anitta, pero hasta el momento no se había visto a la novia de Carlos Rivera intentarlo, al menos no en público.

Pero la presentadora de televisión dejó a todos con la boca abierta al hacer el sexy movimiento de caderas y pompas en plena transmisión en vivo y en equipo con el “Capi” Pérez, demostrando que sí las mueve.

Todo comenzó en una de las dinámicas cuando Cynthia Rodríguez y el “Capi” Pérez decidieron retar a Macky Gonzalez y a Koke Guerrero con el bailecito de moda y pusieron la vara muy alta a los participantes del Exatlón, que también hicieron su intento sin demasiada fortuna.

Fue la ex académica quien se lució al ritmo de “Envolver” pues no sólo atrajo las miradas con su movimiento, sino que ya había acaparado reflectores con su outfit, conformado por un pantalón rosa de tiro alto y a la cintura y bolsas al frente, además de una camisa floreada amarrada con un nudo en la zona del torso, muy primaveral para la ocasión.

Con unos altísimos tacones rosas, negros y amarillos, Cynthia Rodríguez se lanzó a hacer el Anitta Challenge y lo logró, dejando en ridículo al “Capi” Pérez, quien lo intentó incluso luciéndose sin playera, sacándoles muchas risas a los fans del programa, que se manifestaron en redes sociales.

“Te amo, Cynthia”, “Team Cyn y Capi”, “Macky toda dura y obvio Cynthia y Capi son lo mejor“, “Koke, como bailarín es muy buen atleta del Exatlón“, “Cyn y Capi la rompieron“, “Koke todo lo hace bien“, “¡Eso!“, “Los amo“, “Cynthia, Wow“, “Ninguno sabe moverse”, “Capi y Cynthia”, “Cynthia es la mejor”, “Es que se desarrollan en el deporte, no en el baile”, “Arrasaron Cynthia y Capi”, “Nadie le gana a Cynthia”, fueron algunas de las reacciones.





