Cuántos años tiene el actor Armando Araiza y quién es su pareja

Uno de los actores mexicanos con más trayectoria en su carrera artística y que menos ruido hace, es Armando Araiza por lo que muchos podrían preguntarse qué ha sido de su vida, si tiene pareja y qué número de escalón anda pisando el histrión; es decir, cuántos años tiene.

Y es que, luego de haber sido villano en la telenovela "Diseñando tu Amor", protagonizada por Gala Montes y Juan Diego Covarrubias este 2021, producción de Pedro Ortiz de Pinedo, el nombre de Armando Araiza ha salido de nuevo a la luz luego debido los rumores que circulan sobre que podría interpretar a Sergio Andrade, en la bioserie de Gloria Trevi que será producida por Carla Estrada.

Con una carrera artística de casi 70 producciones entre televisión, cine y teatro, y una trayectoria de alrededor de 40 años, el hermano del también actor Raúl 'El Negro' Araiza, tuvo su debut a los 14 años en la recordada telenovela "El Maleficio" (1983-1984) de Ernesto Alonso 'El Señor Telenovela', dando vida a Juanito, y en 1986, la historia fue llevada al cine bajo el título de "El maleficio 2" (los enviados del infierno).

De ahí, que Armando Araiza ha tenido una fructuosa carrera como actor de cine con 47 cintas en total. Pero no sería el único género en el que el también hijo de la primera actriz Norma Herrera se desenvolvería, pues las telenovelas, han sido unas de sus válvulas de escape para explotar sus dotes histriónicos.

Hoy, Armando Araiza Herrera que es originario de la Ciudad de México y nació un 1° de septiembre de 1969, puede gozar de una carrera exitosa que se traduce además en disciplina, esfuerzo, dedicación y mucha pasión por lo que hace.

Y es que el actor de 52 años que también ha realizado tres series televisivas como "Papá Soltero" (1988), "Mujeres Asesinas" (2008) y "Tiempo Final" (2009) en su tercera temporada, ha demostrado que actuar, es todo un arte y él sabe como hacerlo y dejar huella en la pantalla de cine o televisión.

En 1997 -cuando tenía 28 años de edad- se casó con Elizabeth García con quien tuvo dos hijas: Romina y Paulina; pero la historia de amor se llegó a su fin y en diciembre de 2008 anunciaron su divorcio mediante un comunicado de prensa en el que dejaron claro que su separación fue en plan de amigos que pretendían mantener por el bienestar familiar de sus hijas.

Posteriormente se encontró el amor en Jasmine Araiza pero también puso fin a su historia con quien casualmente tiene su mismo apellido.

Ahora, se especula que Armando Araiza tiene a una relación con la psicóloga Estela Durán, con quien ha compartido algunas publicaciones en su cuenta de Instagram, y con quien colabora en pláticas y terapias para sanar las heridas psicológicas que puede dejar una relación sentimental en una persona.

El pasado 8 de agosto, celebraban juntos su primer año del proyecto que idearon bajo el título "Re-Armando tu vida…" con el que han tocado corazones y han logrado hacer consciencia de tener una vida sana:

"Celebrando nuestro primer año tocando corazones con nuestro gran proyecto Re-Armando tu vida… rompiendo cadenas emocionales… ¡NUEVAS SEDES! Nuevos contenidos para nuestros talleres. Que TU salud emocional NO dependa de ningún semáforo ¿Nos acompañas? #ReArmandotuvida #terapia #salud".

Y aunque no se ha confirmado abiertamente su relación, en cada publicación aparecen muy juntos y cariñosos.

