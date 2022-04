Cuando Paulina Rubio dejó en ridículo a Maribel Guardia en pleno programa de tv en vivo

La actriz y cantante Maribel Guardia siempre ha sido considerada como una de las mujeres más bellas y con más carisma del espectáculo y es por ello que se le adjudican uno que otro rompimiento de pareja, como cuando se le señaló haber sido la tercera en discordia entre Susana Dosamantes y el productor español Carlos Vasallo... Y tiempo después, Paulina Rubio, hija de la actriz en cuestión dejó en ridículo a la costarricense en pleno programa de televisión en vivo.

"Muévete" era el programa de Televisa y Univisión que Maribel Guardia, Víctor LatinLover y Juan José Ulloa o Mauricio Barcelata y varios más, conducían entre 2006 y 2010, lapso en el que Paulina Rubio fue invitada a promocionar alguno de sus discos.

Pero 'la Chica Dorada' hizo de las suyas y dejó en ridículo a Maribel Guardia en pleno escenario, haciéndole más caso al público (al que se debe) e ignorando totalmente a la titular del programa cuando se acercó al escenario a entrevistarla.

Confesiones que sonrojaron a Maribel Guardia

Y ante ello, Víctor LatinLoven recapituló lo que había pasado en un programa anterior a cuando estuvo de invitada Carmelita Salinas (QEPD), en el que ella hacía un llamado a Paulina Rubio a que no fuera tan dura con la costarricense, pues finalmente ella no le había quitado el marido a su madre y además hizo otras revelaciones sobre él, que apenaron aún más a Maribel Guardia.

Pues Carmen Salinas contó: "¡Que le dé las gracias a esta criatura [Maribel], hombre!... por 'el vajillón' que le dio a su madre!", comentario que hacía referencia que Carlos Vasallo Tomé no era el mejor partido y continúo: "Yo me acuerdo que este señor había estado casado con Tere Velázquez antes o después...".

¡Y eso no fue todo! pues continuó: "Anduvo con Linda Cristian y luego lo sacaron del país y lo metió Lola Beltrán"; y ante ello, Maribel Guardia no hallaba dónde meterse diciendo: "¡Ave María Purísima!". Por supuesto, Carmen Salinas no perdió la oportunidad de preguntarle "A ver, ¿qué sabes tú?" pero la entonces conductora dijo que no sabía nada al respecto, que ella no sabía nada.

Y acto seguido, Salinas volvió a hacer un llamado a 'la Chica Dorada' sugiriéndole que le diera las gracias a Maribel por quitarle ese hombre a su madre que por lo que platicó, todo parece indicar que no era para nada una perita en dulce.

Y para rematar, terminó diciendo: "Si mira ahorita cómo está esta criatura de bonita, yo la conozco desde que empezaba, desde que estaba chiquita -por favor-, llegó aquí bien chavita, y estaba bien hermosa, imagínate, pues ¿cómo no se iba a fijar este 'bombo' en esta criatura?" y Maribel le suplicaba: "Carmelita, ya no hable más por el amor de Dios... ¿Qué va a pasar en 'Mujeres Asesinas', qué personaje tienes?", serie en la que en ese momento, la recordada actriz del cine de las ficheras 'la Tacón Dorado', interpretaba a uno de los personajes de la segunda temporada de la serie como "Carmen, honrada".

