Cuando Galilea Montijo y Roxana Castellanos se burlaron de Sammy Pérez

Tras darse a conocer el grave estado de salud del actor, Sammy Pérez, quien lucha por su vida tras ser entubado a causa del Covid-19, se revivió el polémico momento cuando Galilea Montijo y Roxana Castellanos supuestamente se burlaron del comediante tras hacerle una pesada broma que terminó en disculpas.

Como se sabe, Sammy Pérez se volvió famoso por su forma de hablar frente a las cámaras, esto debido a que el comediante padece de una discapacidad intelectual. El actor se dio a conocer en proyectos como Calabozo y HXDRBZ de Televisa. Y aunque ganó mucha popularidad, y se volvió muy querido por el público, Pérez también ha sido discriminado.

Fue precisamente el pasado 17 de mayo del 2009 cuando el comediante se vio envuelto en una polémica tras una emisión del programa Hazme Reír y serás millonario, producido por los hermanos Rubén y Santiago Galindo para Televisa. Programa que consistía en hacer "sketches" y bromas, siendo Galilea Montijo y Roxana Castellanos uno de los equipos, que sería calificado por el jurado integrado por Rafael Inclán, Consuelo Duval, los Mascabrothers y Manuel el Flaco Ibáñez.

Con toda la intención de ganar y ser las mejores calificadas por el jurado, Galilea Montijo y Roxana Castellano decidieron sorprender haciendo una broma a Sammy Pérez. En la grabación presentada en la emisión del 17 de mayo del programa Hazme reír, se ve como la carísmatica conductora de Hoy y Castellanos llaman a Sammy Pérez para informarle, supuestamente, para que hiciera casting para ser el conductor de un programa nocturno "más picosito", según se escucha decir a Galilea Montijo.

Galilea Montijo y Roxana Castellanos le explicaron que debería quitarse la ropa frente a la cámara, pero no se vería nada, pues tenía una una división con un biombo, sin embargo, el espacio estaba acondicionado para que el comediante observara las siluetas de las famosas, mientras que una cámara oculta captaba las reacciones de él.

Galilea Montijo y Roxana Castellanos optaron por quitarse su ropa y usar unas prendas tipo "baby doll". Todo lo emocionante que Sammy Pérez estaba viendo culminaría cuando unos guardias de seguridad llegaban hasta el actor con una orden por exhibicionista. Y aunque Sammy Pérez no comprendió exactamente qué es lo que pasaba, luego se le dijo que se trataba de broma.

Y aunque para muchos fue muy divertido está acción de las actrices, para el jurado no fue del total agrado, especialmente para Rafael Inclán, quien manifestó que era una falta de respeto de las famosas, burlarse de las condiciones de Sammy Pérez. "Con todo respeto, la broma está muy bien hecha, larga, y con todo respeto, es una falta de respeto a las condiciones de Sammy", dijo en su momento el veterano actor.

A lo que Galilea Montijo no se quedó callada y expresó: "¡Ay, cuál! ¿Sammy donde estás, eres una persona normal?". Por lo que Inclán volvió a decir: "Ah, ¿No saben cómo está Sammy?, No, todos lo sabemos". A lo que la conductora de Hoy respondió tajantemente: "Ay no, perdón, esa sí es falta de respeto decirle en su cara que no es una persona normal".

Posteriormente Inclán indicó: "Perdón, no no, todos sabemos que Sammy es un accidente televisivo. A mí me pareció cruel, punto". A está polémica también se sumó Freddy, quien solo se limitó a decir que era una larga broma. Por su parte, Consuelo Duval consideró que Sammy era un alma buena y todo lo veía hermoso. "En mi muy personal punto de vista, es que Sammy es un alma buena, Sammy todo lo ve hermoso, para Sammy una broma…", expresó.

A lo que Montijo la interrumpió e indicó: "Ah, no, todo el mundo lo conocemos que tiene un...este… ora sí que Sammy está al cien por ciento de sus capacidades mentales, está al cien por ciento el señor, ¿cierto, Sammy?", dijo. Finalmente Consuelo Duval y Rafael Inclán revelaron el motivo porque no les parecía buena broma para el comediante.

"No era broma para Sammy", expresó Consuelo, mientras que Germán Ortega se unió a sus colegas y dijo: "No me gusta que pase esto, yo hubiera dicho que la broma hubiera sido a otra persona. Hubiera caído cualquiera, hubiera caído yo, pero sí, hubiera sido a otra persona".

La polémica no terminó ahí, y aunque en ese momento Sammy Pérez aseguró que la acción de Galilea Montijo y Roxana Castellanos estuvo padrísima, el tema creció cuando el comediante se fue no encontra de las famosas sino de Rafael Inclán. "Yo tengo una vida normal, me levanto, hago de comer, manejo mi carro, soy compositor, cantante y músico. Yo soy Samuel Pérez Reyes y todos me conocen como Sammy y soy un actor, Sammy es un personaje muy especial, y a mí me gusta que la gente lo quiera. Si no fuera actor para mí sería muy difícil ganarme la vida".

Tras este video, visiblemente molesto, Inclán aseguró que el sólo trataba de defender a Sammy, comentario que fue apoyado por Consuelo Duval, quien expresó que les había incomodado que Galilea y Roxana abusaron del actor, por lo que eran ellas quienes deberían disculparse.

"No me parece que se preste este show a esta situación. Sammy puede pedir lo que quiera (refiriéndose a la réplica), es una persona muy respetable, lo único que pedimos —y me uno a Rafa—, es que no abusaran de su inocencia, fue lo único que pedimos. En este momento quienes deberían disculparse con Sammy son Roxana y Galilea".

Finalmente Galilea Montijo aceptó su error y pidió disculpas. "Quiero decir que efectivamente, ya el lunes viendo el video y analizando las cosas, obviamente aquí se entendió mal lo que dijo el señor Rafael Inclán, lo que dijimos nosotros, nosotras en ningún momento salimos a la defensa de la broma, sino a la defensa de Sammy. Y hablando de derechos, obviamente si ofendimos a alguien, de entrada a Sammy. Y obviamente una disculpa a quienes se sintieron ofendidos, y si hay que tomar un curso, bueno, también lo tomaremos".

La polémica llegó hasta Comisión Nacional de los Derechos Humanos quienes enviaron una carta dirigida a los productores del programa, Galilea, Roxana y Rafael Inclán.

"Nuestra protesta es, en primer lugar, porque en dicha 'broma' se falta el respeto y a la dignidad de una persona con signos visibles de discapacidad intelectual moderada, y porque hay una utilización deliberada y un abuso de su discapacidad para provocar lo que el programa pretende que sea un asunto cómico, una 'broma', cuando en realidad no es sino una burla ofensiva y humillante".

El organismo gubernamental también cuestionó a Televisa por el tipo de contenido que generó, pues por lado parocina el Teletón, donde muestra su preocupación por las personas con alguna discapacidad, y por otro lado se burlan.

"Es importante señalar que las personas con discapacidad no son sólo aquellas que tienen deficiencias, sino además tienen desventajas y viven desigualdad en un entorno que no está adecuado para su inclusión. En un entorno que, al igual que el programa, está pensado por y para personas sin discapacidad. En un entorno en donde de inicio están excluidas de una gran cantidad de oportunidades y servicios y, como se aprecia en este caso, también del respeto básico a las personas".

