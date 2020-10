Cuando Galilea Montijo pelea con Shanik Berman en vivo

Hace una década, mientras se transmitía en el programa matutino Hoy, la reportera de espectáculos, Shanik Berman y la guapa conductora, Galilea Montijo se enfrentaron en una discusión que sorprendió a los también conductores por la repentina respuesta de la experta en la farándula.

Estaban presentando una nota de espectáculos acerca del desempeño artístico de la ex RBD, Dulce María en Mujeres Asesinas, producida por Pedro Damián y Pedro Torres, declarando la opinión respecto a una escena donde besaba a otra chica y el zafarrancho empezó.

Para eso, Shanik le cuestiona a Galilea su punto de vista con la escena homosexual, a lo que “La Gali” no le fue de mucha gracia y empezaron los reclamos.

El choque de personalidad llegó al pico cuando Shanik arremete contra la conductora repentinamente, “Bueno, ¿tú qué traes? Desde que llegué no te has dejado de meter conmigo, no me has dejado de molestar, no me has dejado de decir de cosas. Nosotros tenemos derecho de opinar, entonces vámonos respetando”. Recalcó la reportera.

Ante esto, Galilea con una expresión burlona, se mantuvo firme a su convicción respondiendo a lo anteior “y muy respetable”, lo que encendió más a Berman “Mira chula, este es tu programa, yo para qué te incomodo, ¿para qué la incomodo a la señorita” finalizó Berman.

Al terminar su rotundo mensaje, salió convencida de retirarse del foro, con lo que Andrea Legarreta y Rául Araiza intentaron calmar la situación desviando el tema con lo primero que se le vino a la mente, al aprovechar la alcancía que habían promociado para la colecta del Teletón, causando que los televidentes se atacaran de su risa por la espontáneo acción de la carismática conductora.

Tras salir disgustada por tomar con burla sus peticiones, la productora del programa la intento tranquilizar para que se le bajara el coraje y más tarde Galilea le ofreció disculpa con las primeras flores que hayó en el set y terminaron la disputa con abrazo fingiendo que no pasaba nada, mientras que Montijo hacía chuscos gestos.

Por ahora, las redes sociales han tomado este incidente, como plantilla de memes, que se ha popularizado y reventado la web en Tik Tok, Twitter y Facebook, donde miles de usuarios interpretan este divertido momento que en su tiempo no lo fue para la rubia de 61 años, que sigue siendo invitada en el programa tras las diferencias que alguna vez hubo con la tapatía.

