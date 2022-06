Cuando Cynthia Rodríguez hizo casting en Televisa y la ‘batearon’

Con 17 años de carrera en TV Azteca, Cynthia Rodríguez es uno de los rostros icónicos de la empresa desde su participación en La Academia, reality show con el que se dio a conocer con aspiraciones de ser cantante, aunque posteriormente se desarrolló como actriz y conductora de TV.

Al ser una de las consentidas en la televisora del Ajusco, nadie hubiera imaginado que su primer intento de llegar a la televisión no fue ahí, sino en la competencia, pues la coahuilense admitió que hizo casting para uno de los programas de Televisa pero le dieron una patada.

Quizá porque no le vieron talento o potencial, pero a Cynthia Rodríguez la “batearon” de Televisa cuando intentó ingresar a un reality show de canto, pues su sueño siempre había sido convertirse en interprete profesional, pero se llevó un revés en las narices.

Le dijeron que no

Fue durante una entrevista con su compañero Roger González donde la presentadora de televisión, quien le acaba de decir adiós a “Venga la alegría” para dedicarle tiempo de calidad a su vida en pareja con el cantante Carlos Rivera, reveló que hace varios años, antes de ser famosa, se presentó a hacer casting para el reality show Operación Triunfo pero el resultado no fue como quería.

“Antes de hacer el casting para La Academia, porque hice varios, me batearon de algunos, primero en Operación Triunfo en Televisa, yo llegué hasta (Ciudad de) México, el último filtro, los últimos 50 y yo dije ‘de aquí soy’… me dijeron que no, regresé a Monclova y yo de ‘ay, no puede ser’”, comentó la interprete.

La Academia tampoco fue fácil

Una vez que en Televisa no le vieron talento, Cynthia Rodríguez no quiso saber nada más de los programas de la empresa de San Ángel y cuando se estrenó La Academia se hizo fan, por lo que en la primera oportunidad que tuvo acudió al casting… para volver a toparse con pared.

“Dije ‘quiero entrar ahí’, fui a hacer casting y además, como yo ya cantaba en Monclova, avisé al periódico y fue así de ‘Cynthia va a hacer el casting a La Academia’… Toda mi familia afuera, eran 12 hora de fila para entrar a hacer casting, los medios de comunicación ahí esperando”, mencionó, sin embargo, cuando fue su turno apenas empezaba a entonar el tema cuando le dieron las gracias.

Pero pese a frustrarse en esa ocasión, Cynthia Rodríguez reonsideró y reveló qué fue lo que la hizo persistir en luchar por su objetivo de convertirse en cantante profesional y a la postre lo logró, convirtiéndose en una de las más queridas de TV Azteca.

“Porque así son los sueños, cuando quieres algo tienes que seguir y hay algo que te motiva”, señaló la conductora de TV, quien después de entrar a La Academia ya no dejó ir la oportunidad de desarrollarse en el medio del espectáculo.

