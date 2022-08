Cuando Cristian Castro dirigió en un cortometraje a Verónica Castro

Cristian Castro tiene una carrera muy reconocida como cantante y ha logrado brillar con luz propia sin que el gran éxito de su madre, Verónica Castro, significara una dura losa para él pues con su talento para la música fue suficiente para despegar en los escenarios.

Sin embargo, hay una faceta del interprete que es muy poco conocida incluso para sus fans y tiene que ver con su gusto por el cine, pues Cristian Castro estudió un curso en Nueva York y realizó varios cortometrajes, uno de ellos tuvo a la “Chaparrita de oro” como protagonista.

Fue en la década de 1990 cuando Cristian Castro dirigió a Verónica Castro en un corto titulado “La mujer policía”, el cual se grabó en inglés y fue una historia original del intérprete de “No podrás”, quien admitió que fue muy difícil de realizar pero reconoció el gran trabajo de su madre en esta ficción.

¿Verónica Castro actuando en inglés?

En una entrevista que le realizó don Francisco en su programa a Cristian Castro en 1997 se rescata el momento cuando el cantante revela su gusto por el séptimo arte, que lo orilló a estudiar un poquito más de él mientras preparaba un nuevo disco.

Al ser hijo de una actriz de cine y televisión como Verónica Castro, no era raro que el intérprete se intersara por la realización y fue así que tomó un curso en Nueva York y dirigió cuatro cortometrajes, uno de ellos protagonizado por la mismísima presentadora de televisión, para quien también supuso un reto.

“Hice un paréntesis para estudiar cinematografía. Me gusta mucho el cine, los jóvenes de ahora estamos educados a través de imágenes, me interesa mucho el cine, me llama mucho la atención y me metí a estudiar un curso en Nueva York en lo que estuve grabando el cuarto disco ‘El deseo de oír tu voz’”, comentó el cantante con don Francisco.

“Estuve un poco adentrado en el cine, hice cuatro cortometrajes y uno lo hicimos con mi mamá”, reveló Cristian Castro, quien señaló que esa ficción se llamó “La mujer policía” y fue rodada en inglés, lo que supuso un reto también para Verónica Castro, a quien le cuesta un poco de trabajo ese idioma.

“Me costó muchísimo dirigirla porque además era inglés, yo lo escribí, es una historia policiaca donde ella es policía y lo tenía que hacer en inglés y no es su fuerte. Mírala, está tremenda, quedé muy conforme porque le echó muchas ganas”, señaló el cantante.

Durante la entrevista se proyectaron algunas imágenes del cortometraje donde aparece Verónica Castro actuando en inglés e interpretando a una mujer policía, y se le ve disparando una pistola, dando una imagen de mujer dura, un tanto distinta a los personajes que interpretó.

