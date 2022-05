Cuando Alicia Villarreal puso los ojos en Angelique Boyer para su bioserie

Desde hace tiempo, la cantante Alicia Villarreal, quien fuera vocalista del grupo norteño Límite, ha estado anunciando la bioserie que contaría todo de su vida, entre ello, algunos asuntos personales que poco saben; no obstante, el proyecto se ha pospuesto debido a otros compromisos de trabajo, pero lo que sí sorprendió a la prensa en su momento, fue que la regiomontana puso los ojos en la actriz Angelique Boyer para que la interpretara en dicha producción.

En entrevista con varios medios de comunicación, la ex Límite, dijo que aunque a ella le gustaría que su hija Melanie Carmona Villarreal, diera vida a su personaje en la serie, también apostó por Angelique Boyer, aunque muchos otros medios, manejan que la francesa habría rechazado su propuesta.

Y de no ser así, también se especuló que Angelique Boyer sería quien le diera vida a la personalidad de Alicia Villarreal en su etapa de cuando inició en la agrupación que después cobró niveles muy altos y se fue directo y sin escalas hacia los cuernos de la luna con sus exitosos temas.

Lee también: Angelique Boyer volverá a hacer de las suyas con Teresa en UniMás

Una Alicia Villarreal muy fresca

Y aunque la regiomontana externó a sus 50 años, que Angelique Boyer sería una de sus actrices que le gustaría para que la interpretara, también dijo que el proyecto se había suspendido debido a otros compromiso de trabajo.

"Tenemos suspendido el proyecto ahorita, es que se me empalmó una cosa del mariachi y que estoy siguiendo, estoy tratando de terminar este proyecto del disco, no es nada más grabar el disco, si no todo el plan del disco", reveló la guapa cantante Alicia Villarreal.

Lee también: Angelique Boyer se vio en la necesidad de elegir entre Sebastián Rulli y David Zepeda

Por su parte, Angelique Boyer no se ha manifestado al respecto desde hace varios meses que Alicia Villarreal hiciera dichas revelaciones. Aunque por otro lado ha dicho que ella es fiel 100% a la empresa que la vio nacer y crecer como actriz que es Televisa, y no elegiría otras opciones fuera del país, o por lo menos por ahora no.

En tanto, la rubia regiomontana reveló que ha estado escribiendo mucho para su proyecto de vida, así como también ha dado entrevistas a su equipo de trabajo para contar con lujo de detalles la historia de Alicia Villarreal antes de Límite, durante su estancia en el grupo y después.

"Hay algunas propuestas de actrices, y bueno, a mí me encantaría mi hija, ella también ha tomado sus cursos de dramática y todo eso pero no sé. La verdad tengo una opción que me encantaría mucho que es con Angelina [Angelique Boyer]", finalizó diciendo la estrella grupera.

Al momento, sólo se sabe que el proyecto de la bioserie seguirá haciendo fila. Tampoco se sabe quién sería el productor ni demás detalles. Ahora, sólo queda esperar a ver si Angelique Boyer aceptaría o rechazaría dicha propuesta como lo han mencionado otros medios de comunicación.

Síguenos en